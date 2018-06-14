Тайская кухня для особого случая в ресторане Ta Khai

Ta Khai можно смело назвать местом, где кухня Таиланда выходит на новую высоту и при этом не теряет своей аутентичности.

16 Июня 2018 09:00:00

В ноябре список люксовых отелей Пхукета пополнился новым именем. На острове открылась первая в Таиланде гостиница Rosewood, и бренду, разумеется, нужно было сделать нечто особенное, чтобы выделиться на местной ресторанной сцене. Недавно нам довелось посетить флагманский ресторан гостиницы Ta Khai и убедиться, что Rosewood c поставленной задачей справился.

Отель Rosewood Phuket находится у пляжа Трай-Транг, при этом Ta Khai прилегает к основной отельной территории и имеет отдельный вход с главной дороги, так что посетителям со стороны не нужно проходить через сам гостиничный комплекс. Сразу от дверей ресторана начинается лестница, ведущая в зеленый амфитеатр с видом на море. Ta Khai был построен с нуля, чтобы максимально эффектно презентовать гостям место, где он находится. Стоит ступить внутрь, как ты сразу забываешь, что находишься в двух шагах от Патонга и переносишься в волшебную рыбацкую деревню, в центре которой возвышается огромное дерево, ствол которого обвит по тайскому обычаю яркими лентами. Название ресторана, кстати, переводится с тайского как «рыболовная сеть», и вся атмосфера заведения выдержана в стиле старинной тайской деревни.

По пути к столикам гости проходят мимо небольшого огорода и пруда с рыбой. Как объясняет персонал заведения, собственный огород обеспечивает ресторан свежей зеленью и овощами. Кроме того, гость может попросить выловить из пруда и приготовить понравившуюся рыбу. Открытая кухня находится также недалеко от входа, и при желании можно понаблюдать за работой поваров.

Мы предпочли расположиться за столиком на открытом воздухе, хотя в Ta Khai есть и кондиционированное помещение, оформленное в старинном тайском духе. Среди материалов в дизайне интерьера предсказуемо доминирует дерево, а освещение в вечерние часы подобрано таким образом, чтобы создавать ощущение приглушенного света старинных лампад.

Странно было бы ожидать, что в месте с такой атмосферой шеф-поваром будет не таец. Однако в Ta Khai пошли еще дальше. Кухней ресторана руководят дядюшка Нун и тетушка Яй, супруги из провинции Транг, которые много лет готовили в обычном уличном ресторанчике Kook Thai, пока внезапно не оказались на профессиональной ресторанной сцене Пхукета. С собой они принесли все аутентичные элементы кухни южного Таиланда, которые в Ta Khai приобрели изысканный ресторанный флер.

Кроме отдельных блюд в Ta Khai есть дегустационные сеты. Два из них подробно описаны в меню, а третий – это личный выбор Нуна и Яй на текущий день. Список блюд в нем меняется ежедневно в зависимости от того, какие продукты особенно хороши сегодня. Мы предпочли остановиться именно на этом варианте.

Первой на стол прибыла популярная тайская закуска миянг кхам: тарелка с листьями чаплу (лолота) и начинками, которые в эти листья нужно заворачивать. Чтобы попробовать миянг кхам, нужно взять лист чаплу в руку, положить на него креветки, нарубленный имбирь, чеснок, лук, чили и арахис, после чего сбрызнуть сладким тамариндовым соусом и свернуть подобие мексиканского тако на один укус. Сочетание различных вкусов просто взрывается во рту.

Одновременно нам подали попиа сод – фирменные пхукетские рулетики с креветками, которые, в отличие от обычных спринг-роллов, подаются не обжаренными. Родина попиа сод – Китай, однако на Пхукете эти рулеты давно стали одним из самых узнаваемых местных блюд.

Следом настала очередь салата. Дядюшка Нун и тетушка Яй решили, что идеальным для нас вариантом будет ям сом-о гунг – салат с помело, креветками, шалотом, арахисом и кокосом в кисло-сладко-острой заправке. Пожалуй, именно ям сом-о стал моим личным фаворитом в Ta Khai.

После салата пробил час более основательных блюд, в роли которых выступали свинина му хонг (тающие во рту кусочки мяса, тушеного с соевым соусом, черным перцем и чесноком), и гэнг бу (желтый карри с крабом и рисовой лапшой в качестве гарнира). Последнее блюдо наглядно демонстрировало, что Нун и Яй не только не забыли родной кухни южного Таиланда, но и прикладывают все усилия для того, чтобы познакомить с ней гостей Пхукета. Примечательно, что когда несколько лет назад остров выбирал свой кулинарный символ, то выбор пал именно на карри с крабом и лапшой.

Ну а чтобы закрепить эффект погружения в атмосферу рыбацкой деревушки в южном Таиланде, повара приготовили для нас еще порцию креветок в тамариндовом соусе и жареную рыбу с черным перцем и чесноком. Без рыбы и даров моря представить себе рацион жителей прибрежных провинций страны, пожалуй, невозможно. А на юге Таиланда прибрежными являются все провинции без исключения.

Закончили мы трапезу классическими, но от того не менее вкусными тайскими десертами, включая бананы в сладком кокосовом молоке, водяные каштаны с джекфрутом в кокосовом сиропе и, конечно, свежий пхукетский ананас из Таланга.

Пожалуй, Ta Khai можно смело назвать местом, где кухня южного Таиланда выходит на новый уровень, при этом не теряет своей аутентичности благодаря присутствию дядюшки Нуна и тетушки Яй на кухне. А живописное расположение, оригинальный декор и уникальная атмосфера превращают визит в этот ресторан в уникальный опыт.

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