Тайская армия объявила бойкот маркетплейсу Lazada

Командующий Королевской армией Таиланда генерал Наронгпхан Джиткэутэ отдал приказ всем армейским структурам и организациям под его командованием отказаться от закупок через онлайн-маркетплейс Lazada после того, как сервис выпустил рекламный ролик, в котором увидели насмешку над членами Королевской семьи.

Новости Пхукета

10 Мая 2022, 01:00 PM

Королевская армия Таиланда объявила бойкот сервису Lazada. Покупки на нем запрещены приказом командующего.

Как пишет Bangkok Post со ссылкой на официального представителя командующего (должность занимает полковник Сиричан Нга-Тхонг), приказ был подписан в понедельник, 9 мая. Он распространяется на все без исключения армейские подразделения, структуры и организации. Также транспорту Lazada запрещен въезд на территории, подведомственные Королевской армии Таиланда.

«Это проявление намерения защитить институт [монархии] и применить социальные меры воздействия к организации, показавшей неподобающее поведение и посеявшей разлад в тайском обществе», – цитирует слова госпожи Сиричан газета Bangkok Post.

По ее словам, рекламный видеоролик Lazada оскорбил институт Королевской семьи и серьезно задел чувства тайского народа. Полковник Сиричан не пояснила, какие дисциплинарные меры планируются в отношении военнослужащих Королевской армии Таиланда в случае заказа кем-либо из них товаров на Lazada в частном порядке.

Как писали «Новости Пхукета» ранее, возмущение у тайцев вызвал рекламный ролик с участием тайских инфлюенсеров Аниват (Нара Креп Катой) Пратхумтхин и Тхидапорн (Нурат) Чаокувианг. Девушки изображали дочь и мать благородного происхождения, при этом одетая в традиционный наряд Нурат в роли матери сидела в инвалидном кресле, а Нара отчитывала ее за то, что та берет ее вещи, хотя одежду можно купить со скидкой на Lazada. Среди прочего Нара обещала побить Нурат, ведь та все равно не может встать и дать сдачи. В ответ Нурат неожиданно поднималась с коляски, и обе героини смеялись.

Ролик немедленно вызвал волну критики в социальных сетях, хэштег #BanLazada взлетел в топ тайского Twitter, быстро преодолев порог в 100 тыс. использований. Создателей ролика осудили за неуместные шутки над людьми с ограниченными физическими возможностями. Также многие увидели в рекламе намек на Королевскую семью. Lazada и все причастные к созданию видео принесли извинения, но погасить скандал это пока не помогло.

Тайский политический активист Срисуван Джанйя предупредил, что рассматривает возможность обратиться в полицию с требованием возбудить против Lazada дело по статье об оскорблении монархии (lese majeste) и по Закону о компьютерных преступлениях. В обоих случаях максимальное наказание крайне суровое.

В свою очередь, лидер политической партии «Кла» Корн Чатикаванит добавил, что в Евросоюзе к ответственности за размещение такого контента могла бы быть привлечена и онлайн-платформа, на которой он появился.

По его словам, Таиланду пора задуматься о том, чтобы подобное появилсь и в тайском законодательстве, которое пока что не поспевает за развитием технологий. Политик отметил, что свобода слова и самовыражения является важной ценностью демократии, но злоупотребления этими правами также недопустимы.











