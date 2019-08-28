Тайфун в Южно-Китайском море принесет Пхукету обильные дожди

Метеорологический департамент Таиланда выпустил предупреждение в связи с прохождением через Южно-Китайское море тайфуна Подул. Тайфун должен пройти через Хайнань и северный Вьетнам, но его последствия будут ощущаться и на Пхукете.

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Метеорологическое предупреждение за подписью заместителя главы Метеорологического департамента Таиланда (TMD) Корнрави Ситтхичивапак было опубликовано сегодня, 28 августа.

В документе говорится, что по состоянию на 10:00 сегодняшнего утра эпицентр тайфуна Подул находился примерно в 460 км к востоку от острова Хайнань.

Тайфун, согласно сообщению метеорологов, движется на запад, маршрут его следования пролегает через упомянутый Хайнань, Тонкинский залив и северную часть Вьетнама.

«В период с 29 августа по 1 сентября последствия прохождения тайфуна будут ощущаться и в Таиланде. 29 числа обильные дожди ожидаются в ряде районов северо-востока страны, а затем – на севере, востоке и юге (на западном побережье). Жителям стоит подготовиться к сложным погодным условиям и возможным наводнениям», – говорится в предупреждении за подписью госпожи Ситтхичивапак.

В ближайшие дни высота волн в Андаманском море может достигать 2-3 м и даже больше в зонах штормов. Капитанам морских судов рекомендовано осуществлять навигацию с повышенной осторожностью, маломерные суда должны оставаться на берегу.

Отметим, что днем ранее пхукетский офис Морского департамента уже выпустил собственное предупреждение для операторов морских судов, содержащего аналогичные предписания. В нем ухудшение погоды связывалось с юго-западным муссоном.

Глава местного отделения Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) Прапан Канпрасанг призвал жителей Пхукета не игнорировать предупреждения метеорологов, но при этом добавил, что о какой-то экстренной ситуации речи не идет.