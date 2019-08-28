Войти | Создать аккаунт
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Тайфун в Южно-Китайском море принесет Пхукету обильные дожди

Метеорологический департамент Таиланда выпустил предупреждение в связи с прохождением через Южно-Китайское море тайфуна Подул. Тайфун должен пройти через Хайнань и северный Вьетнам, но его последствия будут ощущаться и на Пхукете.

Новости Пхукета

28 Августа 2019, 05:20 PM
Фото: TMD

Фото: TMD

Фото: TMD

Фото: TMD

Фото: TMD

Фото: TMD

Фото: TMD

Фото: TMD

Метеорологическое предупреждение за подписью заместителя главы Метеорологического департамента Таиланда (TMD) Корнрави Ситтхичивапак было опубликовано сегодня, 28 августа.

В документе говорится, что по состоянию на 10:00 сегодняшнего утра эпицентр тайфуна Подул находился примерно в 460 км к востоку от острова Хайнань.

Тайфун, согласно сообщению метеорологов, движется на запад, маршрут его следования пролегает через упомянутый Хайнань, Тонкинский залив и северную часть Вьетнама.

«В период с 29 августа по 1 сентября последствия прохождения тайфуна будут ощущаться и в Таиланде. 29 числа обильные дожди ожидаются в ряде районов северо-востока страны, а затем – на севере, востоке и юге (на западном побережье). Жителям стоит подготовиться к сложным погодным условиям и возможным наводнениям», – говорится в предупреждении за подписью госпожи Ситтхичивапак.

В ближайшие дни высота волн в Андаманском море может достигать 2-3 м и даже больше в зонах штормов. Капитанам морских судов рекомендовано осуществлять навигацию с повышенной осторожностью, маломерные суда должны оставаться на берегу.

Отметим, что днем ранее пхукетский офис Морского департамента уже выпустил собственное предупреждение для операторов морских судов, содержащего аналогичные предписания. В нем ухудшение погоды связывалось с юго-западным муссоном.

Глава местного отделения Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) Прапан Канпрасанг призвал жителей Пхукета не игнорировать предупреждения метеорологов, но при этом добавил, что о какой-то экстренной ситуации речи не идет.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Мужчину с полными подгузниками метамфетамина задержали в Чалонге
Бангкок отдал провинциям распоряжение не допустить дефицита воды
Часть Камалы останется без электричества 29 августа
Полиция оштрафовала обоих участников дорожного конфликта в Кароне
Очередное метеорологическое предупреждение выпущено на Пхукете
За 20 дней в семи провинциях южного Таиланда изъяли 190 единиц огнестрельного оружия
Сотрудник полиции погиб в ДТП на служебном автомобиле
Мужчина умер в больнице, куда был доставлен на фоне агрессивного поведения на улице
Жилой дом загорелся в Срисунтхорне
У жилых домов в Кату поймали трех варанов
В Патонге изменят схему движния на время работ на пляжной дороге
Турист из Норвегии ждет суда за убийство соседа по отелю на Пхукете
На рыбном рынке Ланты заметили черноперых рифовых акул
Глава PIO призвал официальные ведомства к экономии пресной воды на Пхукете
Пхукет простился с Пратхаютом Чуаюанем

 

SKYPARK
Thai Residential

 