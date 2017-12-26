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Тайфун Тембин движется в сторону южного Таиланда

Обрушившийся ранее на Филиппины тайфун Тембин продолжает движение на запад и к средк (27 декабря) достигнет южного Таиланда.

Новости Пхукета

26 Декабря 2017 10:08:45

Фото: Pacific Disaster Center / Bangkok Post
Фото: Pacific Disaster Center / Bangkok Post

Согласно прогнозу Метеорологического департамента Таиланда (TMD), к моменту приближения к южным провинциям страны Тембин уже ослабеет до уровня тропического шторма, а не тайфуна (скорость ветра – от 63 до 119 км/ч).

Тропический шторм принесет сильные дожди в провинции Прачуап-Кхири-Кхан, Чумпхон и Сураттхани, цитирует газета Bangkok Post прогноз тайских синоптиков. Метеорологического предупреждения, впрочем, специалисты TMD не выпускали.

 

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