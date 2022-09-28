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Тайфун Нору обрушился на Вьетнам

Тайфун Нору, унесший не менее 10 жизней и причинивший серьезный материальный ущерб на Филиппинах, добрался сегодня (28 сентября) до Вьетнама. Следующие на очереди – Лаос и северо-восточный Таиланд.

Новости Пхукета

28 Сентября 2022, 02:29 PM
Последствия тайфуна во Вьетнаме. Фото: AFP

Последствия тайфуна во Вьетнаме. Фото: AFP

Последствия тайфуна во Вьетнаме. Фото: AFP

Последствия тайфуна во Вьетнаме. Фото: AFP

Последствия тайфуна во Вьетнаме. Фото: AFP

Последствия тайфуна во Вьетнаме. Фото: AFP

Последствия тайфуна во Вьетнаме. Фото: AFP

Последствия тайфуна во Вьетнаме. Фото: AFP

Последствия тайфуна во Вьетнаме. Фото: AFP

Последствия тайфуна во Вьетнаме. Фото: AFP

Последствия тайфуна во Вьетнаме. Фото: AFP

Последствия тайфуна во Вьетнаме. Фото: AFP

Направление движения тайфуна Нору. Изображение: VNA

Направление движения тайфуна Нору. Изображение: VNA

Во время прохождения Таиланда через прибрежный Дананг во Вьетнаме скорость ветра достигала 120 км/ч, высотные здания ощутимо «дрожали», пишет Bangkok Post со ссылкой на агентство AFP. Жителям города временно запретили выходить из домов.

Более 300 тыс. вьетнамцев покинули свое жилье и укрылись в убежищах. AFP говорит о том, что вьетнамские синоптики прогнозировали «крупнейший шторм, когда-либо случавшийся в стране», но скорость ветра все же была ниже, чем опасались метеорологи.

На многочисленных фотографиях из Вьетнама видны поваленные деревья, сорванные крыши домов, поврежденные постройки и автомобили, затопленные улицы и дома. Оценить ущерб пока нельзя, поскольку дождь продолжается и сохраняется угроза новых наводнений, схода потоков воды с холмов, обвалов грунта.

Министерство обороны выделило для борьбы с последствиями удара стихии около 40 тыс. военнослужащих и 200 тыс. служащих «ополчения». Также была выделена техника, включая лодки и бронированные машины (видимо, бронетранспортеры-амфибии и техника повышенной проходимости).

Тайфун Нору продолжает движение на запад, дальше на его пути лежат Лаос и северо-восточный Таиланд. Ожидается, что тайских провинций Убон-Ратчатхани и Амнат-Чарон он достигнет 29 сентября, растеряв к этому моменту часть силы и превратившись из тайфуна в тропический шторм (подробнее здесь).

«Тайфун ослабеет до тропического шторма, пройдет через южный Лаос и накроет нижнюю часть северо-восточного Таиланда, включая провинции Амнат-Чарон и Убон-Ратчатхани в среду ночью», – заявила глава Метеорологического департамента Таиланда Чомпари Чомпурат, слова которой приводит Bangkok Post.

«Он [тайфун] принесет обильные дожди с сильным ветром на севере и северо-востоке, а также на центральных равнинах, на востоке и на юге... Возможны наводнения и сходы водных масс, особенно в местах, где земля идет под уклон, рядом с водоемами и в низинах. Жители прибрежных районов должны быть готовы к сильным волнам на побережье», – добавила она.

 

 

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