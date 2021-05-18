Тайцы положительно оценили работу из дома во время пандемии

Большинство тайских граждан поддержали работу из дома в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса Suan Dusit Rajabhat University (Suan Dusit Poll).

Новости Пхукета

18 Мая 2021, 10:00 AM

Фото: Nutthawat Wicheanbut / Bangkok Post

Опрос Suan Dusit Poll проходил с 10 по 13 мая по всей стране, когда правительство уже призвало частный бизнес и госструктуры по возможности перевести сотрудников на удаленную работу для сдерживания COVID-19. В общей сложности были опрошены 1,5 тыс. человек, пишет Bangkok Post.

Среди опрошенных 42,72% заявили, что в ходе пандемии уже работали из дома, 34,45% работали и дома, и в офисе, 22,83% опыта работы на дому не имели.

На вопрос об отношении к работе из дома (с возможностью выбрать более одного варианта ответа) 74,82% респондентов заявили, что дома чувствовали себя в большей безопасности и ощущали, что помогают сдерживать распространение вируса. 48,6% опрошенных рассматривали удаленную работу как отклик на запрос правительства и форму сотрудничества с властями. 44,05% заявили, что работа из дома позволила им уделять больше времени себе и членам семьи. 40,35% пожаловались на отсутствие дома необходимого инструментария для работы, а 39,04% отметили, что им не хватало офисной атмосферы.

Среди позитивных моментов работы из дома были отмечены, прежде всего, снижение потенциала для распространения вируса (88,33% респондентов), сокращение расходов на транспорт (70,19%) и ощущение того, что помогаешь властям в борьбе с болезнью (60,73%).

Главными негативными моментами были названы необходимость больше платить за электричество, воду и интернет (65,8%), недоступность рабочего инструментария в нужном объеме (62,08%) и замедление процессов рабочей коммуникации (45,97%).

На вопрос о выборе между домом и офисом 37,17% заявили, что им одинаково нравятся оба варианта, 36,13% предпочли бы офис, 18,10% выбрали бы дом, а 8,6% воздержались от ответа.

Когда респондентов попросили оценить переход на удаленную работу как меру борьбы с COVID-19, подавляющее большинство (82,66%) назвали этот шаг как реально работающим; еще 13,14% не смогли определиться, а 4,2% ответили отрицательно.

Общий «рейтинг успеха» инициативы по удаленной работе был оценен респондентами на уровне 70,33%.