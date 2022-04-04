Тайцы не верят, что власти наведут порядок в лотерее

Большинство жителей Таиланда сомневаются, что правительству страны удастся решить многолетние проблемы тайской государственной лотереи, убрав из цепочки зарабатывающих миллионы посредников и сделав билеты доступными по номинальной цене. Таковы результаты опроса Suan Dusit Poll.

Новости Пхукета

4 Апреля 2022, 12:00 PM

Купить билет тайской лотереи по номиналу очень сложно. Особенно, если хочется удачную комбинацию цифр. Фото: Bangkok Post

Как пишет Bangok Post, опрос проводился с 29 по 31 марта, то есть уже после серии резонансных обысков и арестов по последнему лотерейному делу (против посредника Blue Dragon). Социологи опросили свыше 1 тыс. человек.

Большинство респондентов (61,78%) заявили, что покупают лотерейные билеты. Половина (54,05%) отдает предпочтение официальной государственной лотерее, еще около трети (31,44%) рискуют играть в подпольные, каждый десятый (11,61%) испытывает удачу онлайн.

Между третью и четвертью опрошенных (28,49%) заявили, что приобретают билеты к каждому розыгрышу и не пропускают тиражей, остальные делают это время от времени.

Интересными оказались ответы на вопрос о том, зачем люди покупают билеты (отвечая, можно было выбрать более одного ответа). Итак, 54,06% заявили, что надеются на выигрыш, то есть эта мотивация актуальна лишь для половины. Примерно такой же процент (48,65%) получил вариант «просто нравятся азартные игры». Третий по популярности ответ с показателем 32,59% – «хорошая комбинация цифр приснилась».

Впрочем, не все в жизни поклонника лотереи безрадостно. В ответ на вопрос о проблемах и недостатках (можно было снова выбрать несколько вариантов) подавляющее большинство назвали завышенную стоимость билетов (87,38%). Каждый второй (49,91%) упомянул трудности с поиском билета с нужной комбинацией цифр. Еще 37,38% заявили, что им не нравится практика продажи билетов по несколько штук, когда продавцы от не делят, имеющиеся у них сеты из нескольких билетов с одинаковыми комбинациями.

В рамках борьбы с завышением цен респонденты предложили следующие варианты: улучшение «регулирования» дистрибуторов (64%), повышение наказаний за завышение цен (60,09%) и личный контроль официальными лицами в местах продаж (54,51%). Идею продажи билетов онлайн через приложение Pao Tao поддержали 64,07% респондентов, тогда как 18,94% высказались против, а 16,99% еще не сформировали мнения.

В успех инициативы по решению проблемы завышенных цен на билеты верят лишь 12,88% респондентов. 21, 04% опрошенных заявили, что не уверены в результатах, а 66,08% ответили, что это маловероятно.