Тайца убило ударом молнии во время празднования Сонгкрана

Празднование Сонгкрана под дождем закончилось трагическим случаем в провинции Бурирам.

17 Апреля 2018 09:27:36

Медики оказывают помощь одному из мужчин, пострадавших в результате удара молнии. Фото: Surachai Piraksa

Один человек погиб и четверо получили травмы в результате удара молнии во время празднования Сонгкрана в провинции Бурирам. Инцидент произошел 15 апреля, в последний день фестиваля.

Как пишет Bangkok Post, группа из пяти человек праздновала Сонгкран под дождем, обливая других участников праздника водой из кузова пикапа, припаркованного под большим деревом. Источники Bangkok Post не уточнили, куда именно ударила молния: в автомобиль или в дерево.

В результате происшествия погиб один человек – 24 летний Воравут Бунконг. Имена пострадавших газета не приводит.