ТАТ возглавит выпускница английского университета с 24 годами опыта в туризме

Руководящий совет Туристического управления Таиланда (ТАТ) определился с кандидатурой на пост главы ведомства после истечения полномочий Ютхасака Супаспорна. Сменщицей господина Супасорна станет Тхапани Киатпхайбун, его заместительница по маркетингу на внутреннем рынке. В отличие от начальника, она работает в ТАТ с 1999 года, тогда как господин Супасорн не имел опыта в туризме.

Новости Пхукета

28 Мая 2023, 10:00 AM

Тхапани Киатпхайбун за 24 года работы в ТАТ прошла путь до главы ведомства, хотя формально еще не утверждена на посту директора. Фото: Thapanee Kiatphaibool в Facebook

Официальный отбор кандидатов начался еще в феврале этого года. Как пояснил господин Супасорн, специально собранный комитет во главе с постоянным секретарем Минтуризма Арруном Бунчаем оценивал претендентов по пяти ключевым параметром, включая знание туристической отрасли, компетентность в маркетинге, способность руководить крупной организацией. В итоге 25 мая комитет единогласно проголосовал за госпожу Киатпхайбун.

Примечательно, что, как пишет Bangkok Post, вопрос зарплаты нового директора будет обсуждаться только на следующем этапе процесса. Впрочем, госпожа Киатпхайбун уже принимает на своей странице в Facebook за поздравления с победой и по ее комментариям не складывается ощущения, что она намерена отказаться от повышения и отвергнуть четырехлетний контракт с возможностью продления на один дополнительный срок.

Господин Супасорн провел на посту главы ТАТ два полных срока. Он вступил в должность в сентябре 2015 года, когда турбизнес Таиланда только восстанавливался после обвала, вызванного военным переворотом, и, в частности, решил ухватиться за массовый китайский туризм как за спасательный круг. Впрочем, начавшаяся в 2020 году пандемия коронавируса по своему эффекту затмила предыдущий кризис.

Комментируя решение комитета, госпожа Киатпхайбун сказала, что должность главы ТАТ будет честью для нее. Также она заверила отрасль, что «продолжит установленную господином Супасорном политику развития туризма в плане вектора движения, чтобы обеспечить плавный транзит в руководстве ведомства».

Одновременно она добавила, что после официального назначения «озвучит свои рабочие направления по развитию планов дальнейшего продвижения туризма с частным сектором».

Господин Супасорн пришел в ТАТ из корпорации MCOT, а предыдущая его карьера включала должности в разных госструктурах, которые объединяло отсутствие связи с туризмом. До назначения на пост директора ТАТ в 2015 году он в этой сфере не работал в принципе.

Госпожа Киатпхайбун, напротив, всю свою карьеру построила именно в ТАТ, куда пришла в 1999 году. В официальных источниках говорится, что она занимала разные посты в ведомстве, но сама госпожа Киатпхайбун на своей странице в Linkedin утверждает, что с первого дня и до нынешнего момента все время работала помощницей (заместительницей) директора в группе маркетинга и информационных технологий.

Также у господина Супасорн и госпожи Киатпхайбун разное образование. Нынешний глава ТАТ учился на факультете экономики бангкокского Университета Чулалонгкорна, а затем получил два диплома в японском Университете Кэйо также в экономической сфере.

Госпожа Китпхайбун закончила британский Университет Суррея, находящийся в получасе езды от Лондона. В официальных источниках говорится, что она выпустилась с дипломом в сфере естественных наук, но сама она указывает в Linkedin «международный менеджмент в сфере гостеприимства».

Годы учебы указаны как 1997-1998, сразу после выпуска госпожа Китпхайбун устроилась на работу в ТАТ, но почему-то в отдел внутреннего, а не международного маркетинга.

Государственные новостные агентства подчеркивают, что во время пандемии именно госпож Китпхайбун запустила проект сертификации отелей Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA), который хоть и вызывал нарекания, но был критически важным в процессе открытия страны для зарубежных туристов.

Тезис о строгом соблюдении правил SHA был ключевым аргументов против опасений, что любое открытие границ слишком опасно. Сначала сертификаты SHA получили отели, выступавшие карантинными центрами для приезжающих, сейчас соответствующую наклейку можно увидеть почти на каждом пхукетском такси.