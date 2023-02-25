ТАТ: «Пьяные сплавы» в северном Таиланде проходят с одобрения властей

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) прокомментировало внезапно получившее популярность у туристов развлечение – массовые сплавы на автомобильных камерах по реке Пай в провинции Мэ-Хонг-Сон. На YouTube мероприятие позиционируется как «пьяный сплав», но в ТАТ заверяют, что алкоголь для участников под запретом, а организаторы соблюдают оговоренные с ними меры безопасности.

Новости Пхукета

26 Февраля 2023, 09:00 AM

Участие в сплавах по реке Пай одновременно принимают до 150 человек. Фото: Bangkok Post (кадр из видео в TikTok)

Директор офиса ТАТ по провинции Мэ-Хонг-Сон Пхануват Кхатнак выступил с комментарием о массовых сплавах по реке Пай после резонанса в соцсетях, начавшегося на этой неделе в связи публикацией соответствующего видео в TikTok, пишет Bangkok Post.

На YouTube блогерские отчеты о «пьяных сплавах» по реке Пай в одноименном округе Мэ-Хонг-Сона публикуются минимум полгода. У некоторых видео – по несколько десятков тысяч просмотров, у других – пара сотен. Однако тайские пользователи сети узнали о полюбивших реук Пай иностранцах только во второй половине февраля.

Комментируя сплавы по реке Пай, господин Кхатнак указал, что они вообще-то организуются там давно, но взрывную популярность у иностранцев (преимущественно, молодых европейцев) получили после лишь во второй половине 2022 года, после выхода страны из коронавирусного локдауна.

На этом фоне в ноябре в провинции прошла встреча представителей ТАТ, полиции и местных властей с организаторами сплавов, которые уже тогда были массовыми.

По итогам дискуссии был сформулирован свод правил, которые должны соблюдаться при организации мероприятий. В противном случае власти грозят запретить развлечение, которое сейчас приносит турбизнесу провинции неплохой доход.

Участие в сплаве стоит порядка 200-450 бат с человека, одновременно сплавляются по реке до 150 участников, но приезжающие ради сплавов туристы тратят деньги и на другие свои нужды, стимулируя экономику Мэ-Хонг-Сона.

В список утвержденных правил входит, в частности, следующее. Количество участников сплава не должно превышать 150 человек, на каждые 12 туристов должен приходится один контролирующий сотрудник, все участвующие должны быть в спасательных жилетах, сплавляться разрешено только в высокий сезон, когда глубина реки Пай составляет порядка 0,5 м против 2-3 м в сезон дождей.

На сплавах запрещено использование звукоусиливающей аппаратуры и употребление алкоголя «для минимизации шума, который может мешать местному населению, живущему вдоль реки», пишет Bangkok Post со ссылкой на главу ТАТ в Мэ-Хонг-Соне.

Также организаторы обязаны собирать весь оставляемый туристами мусор, которого после «молодых европейцев» может быть немало, как показывает практика Full Moon Party.

Согласно данным ТАТ, за последний месяц Мэ-Хонг-Сон принял более 190 тыс. туристов, из которых на долю иностранцев пришлось около 20%. Показатель всего 2022 года – 1,5 млн визитов при аналогичном проценте иностранцев. В 2023 году ТАТ ожидает 1,6 млн человек с ростом доли иностранцев до 30%.

ТАТ позиционирует Мэ-Хонг-Сон как место, где можно прикоснуться к сельской жизни Таиланда, а также провести время в различных ретритах или в дорожных приключениях. Одно из достопримечательностью является «след дракона» – шоссе с 4088 поворотами из Чианг-Мая. Провинция также популярна у байкеров, в том числе, из Малайзии и Сингапура.