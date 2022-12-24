ТАТ: Приказа об отмене празднования Нового года в Таиланде пока не поступало

Глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) заявил о том, что его ведомство по-прежнему поддерживает проведение новогодних мероприятий по всей стране пока нет официального распоряжения об их отмене. Пока что, по словам господина Ютсахака Супаспорна, не было ни подобного приказа, ни признаков того, что он готовится. Впрочем, муниципалитет Паттайи накануне уже отменил планировавшиеся на 29-31 декабря фейерверки без официального объяснения причин, а организаторы ряда частных мероприятий уменьшили их масштаб.

Новости Пхукета

24 Декабря 2022, 10:24 AM

По состоянию на утро 24 декабря власти Пхукета не анонсировали никаких изменений новогодней программы. На острове планируется более сотни (по скромным оценкам) событий разного масштаба. Фото: Netpirun Suksri / Phuket Info Center

Заявление господина Супасорна о том, что распоряжений об отмене празднований не поступало, приводится в статье Bangkok Post из сегодняшнего (24 декабря) номера газеты. Впрочем, в тексте отсутствуют прямые цитаты, слова глава ТАТ приведены в косвенной речи.

В частности, приводится замечание господина Супасорна о том, что в ряде провинций было принято пересмотреть новогодние планы, сократив размах празднований. Также организаторы мероприятий – газета пишет, что «многие» – подали запрос на включение в программу своих новогодних событий на проведение официальных церемоний благословения Принцессе Батракитиябхе, которая с 14 декабря находится в больнице.

«Ни министр туризма [Пхипхат Ратчакитпракарн], ни премьер-министр Прают Чан-Оча не указали никаких образом, что мероприятие, поддерживаемые партнерством со стороны частного сектора в 12 провинциях, находятся под угрозой, заявил он [Ютхасак Супасорн]», – пишет Bangkok Post, не уточняя, о каких провинциях идет речь.

ТАТ планирует проводить в Новый год два крупных события с концертами, фейерверками и другими развлечениями – в Бангкоке и на курорте Хат-Яй в провинции Сонгкхла. По словам господина Супасорна, мероприятия должны быть, среди прочего, благодарностью всем, кто «не покладая рук» работал над восстановлением туризма после пандемии коронавируса. Также они нацелены на дальнейшее стимулирование туризма.

«Amazing Thailand Countdown 2023 был организован для продвижения внутреннего туризма, ключевого драйвера экономики», – цитирует Bangkok Post главу ТАТ, приводят в данном случае прямую цитату.

Власти Пхукета пока ничего не говорили о возможной корректировке праздничных планов. При этом, согласно импровизированной афише новогодних событий на странице Phuket Info Center, на острове планируется никак не меньше полусотни только крупных вечеринок в отелях, ресторанах и клубах.

Также планируются два больших бесплатных уличных празднования, которые организуют власти. Офис губернатора провинции планирует Phuket Countdown 2023 в Сапан-Хине с 28 декабря по 5 января и обещает в новогоднюю ночь фейерверк, какого Пхукет еще не видел.

Административная организация провинции (OrBorJor) анонсировала Phuket Countdown 2023 на пляже Сурин с 29 по 31 декабря. Оргкомитет также обещает большую ярмарку под открытым небом, ежевечерние концерты и шоу. О фейерверке OrBorJor ничего не говорит, но пляжные салюты в полночь 31 декабря / 1 января всегда были визитной карточкой Нового года на Пхукете.

Глава ТАТ ожидает, что в праздничную неделю Таиланд примет 700-800 тыс. зарубежных туристов, ежедневные прибытия из-за границы в декабре планируются на уровне 72 тыс. в сутки, суммарные траты туристов за весь месяц оцениваются в 26 млрд бат.

Прямые зарубежные прибытия на Пхукет за 1-22 декабря составили 230,7 тыс. человек, среднее суточное число проходящих паспортный контроль пассажиров международных авиарейсов – 10,5 тыс. Первая пятерка стран по прибытиям непосредственно за декабрь выглядит так (она отличается от топа за ноябрь-декабрь):