ТАТ приглашает посетить Королевские проекты и уникальные тайские деревни

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) займется продвижением десяти Королевских проектов Рамы IX в качестве туристических достопримечательностей.

29 Сентября 2018 13:00:00

Согласно официальной статистике Минтуризма, остров Пхукет ежегодно принимает около полумиллиона гостей из России. Но где отдыхать тем, кто и так живет на острове? Ответ прост: в нашем распоряжении все остальное Королевство, многие из уголков которого могут подарить совершенно невероятный опыт.

На протяжении последних лет Туристическое управление Таиланда (ТАТ) активно занимается продвижением альтернативных маршрутов, делая ставку то на местные сообщества, то на природные достопримечательности. Особое место среди этих инициатив занимает туризм по Королевским проектам Его Величества Рамы IX.

В общей сложности в Таиланде насчитывается 4700 Королевских проектов, причем в список входят самые разные объекты: от водохранилищ и мостов до фермерских хозяйств и деревень, успешно сочетающих традиционный образ жизни с эффективным хозяйствованием. Для пилотного этапа новой туристической кампании «По пути Королевской мудрости» специалисты ТАТ выбрали десять проектов, на основе которых сформированы пять новых туристических маршрутов. Каждый из них предполагает познакомиться со значимым проектом Рамы IX, а затем прикоснуться к жизни примечательного и самобытного местного сообщества.

Чианг-Май

Значительное число Королевских проектов находится на севере и северо-востоке Таиланда, и это не случайно, поскольку в основной целью инициатив Его Величество было улучшить жизнь подданных из отдаленных провинций, где жизнь была особенно тяжела. Также для части севера страны долгое время была актуальна проблема опийного мака, и борьба с производством наркотиков была одной из задач, которые эти проекты решали, предлагая населению новую жизнь на основе новых источников дохода.

В провинции Чианг-Май ТАТ предлагает посетить ферму Kaset Wichaya Farm и сообщество Ban Rai Kong Khing Community. Ферма Kaset Wichaya – классический пример агростанции и образовательного центра, созданного в рамках Королевского проекта, где фермерство ведется в гармонии с природой. Хорошим сувениром оттуда может стать местный кофе. Сообщество Ban Rai Kong Khing Community примечательно уникальным массажем Ям-Кханг, местной кухней и простым образом жизни в гармонии с природой. Организованные туры ТАТ предполагают посещение буддистских храмов, обеды и ужины в местных ресторанах, ночлег в домах сельских жителей. Впрочем, ничто не мешает посетить Ban Rai Kong Khing Community и самостоятельно.

Ратчабури и Накхон-Патхом

В провинции Ратчабури туристам предлагается посетить центр «самодостаточной экономики» при 16-м командовании вооруженных сил, а также нанести визит в парк камней Khao Ngu Stone Park. В соседнем Накхон-Патхоме туристов ждет сообщество Ban Sala Din Community, известное своими фруктовыми садами и лотосами. Исследовать сообщество предлагается на лодке, программа также включает кулинарный мастер-класс.

Бурирам

Сейчас Бурирам известен как место, где находится гоночный трек Chang International Circuit и базируется одна из сильнейших футбольных команд страны, но еще полвека назад провинция представляла собой типичный северо-восточный Таиланд.

В Бурираме ТАТ предлагает посетить водохранилище Ton Lam Pa Tia Reservoir, национальный парк на склонах потухшего вулкана Khao Kradong Forest Park и исторический парк Phanom Rung Historical Park. Принимать гостей будут жители ремесленного сообщества Ban Khok Muang Community. Их основные занятия – производство тканей и плетение тростниковых изделий. Во всем этом участники тура смогут попрактиковаться.

Районг

Маршрут в провинции Районг предполагает посещение Королевского проекта Pluak Daeng Development and Service Center, а также местного сообщества Pak Nam Pra Sae Community, где гости смогут познакомиться с простым бытом тайских рыбаков, а заодно попробовать себя в рыбной ловле, сборе ракушек и приготовлении блюд из подаренных морем продуктов.

Накхон-Сри-Тхаммарат

На юге страны ТАТ приглашает ознакомиться с Королевским проектом Pak Panang River Basin Development Project, представляющим собой дамбу на реке Пак-Панаг, и прикоснуться к быту сообщества Ban Laem Home Stay Community, живущих в гармонии с морем и манграми, которые в прямом смысле слова кормят членов сообщества. Гостям предлагается встретить рассвет на лодке, познакомиться с техникой разведения рыбы и крабов, научиться готовить блюда по рецептам местных жителей. В качестве отдельной изюминки можно попробовать грязевые СПА-процедуры.

Подробную информацию о маршрутах «По пути Королевской мудрости» можно найти на сайте kingwisdom.tourismthailand.org. Кроме информации на тайском языке, на сайте можно найти брошюру, с подробным описанием маршрутов на английском.