ТАТ предлагает визовые послабления для стимулирования туризма

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) планирует предложить Центру по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) ввести ряд послаблений в визовой сфере для стимулирования туризма. В частности, речь идет о расширенном сроке пребывания в стране для гостей из стран, которым разрешен безвизовый въезд, и об отмене визовых сборов.

Новости Пхукета

12 Июня 2022, 11:00 AM

Туристы в бангкокском аэропорту Suvarnabhumi. Фото: Bangkok Post

Договоренность о новых мерах была достигнута на встрече ТАТ с представителями десяти ассоциаций туристического бизнеса 10 июня, пишет Bangkok Post. Пакет из пяти утвержденных на встрече предложений должен быть презентован профильному подкомитету CCSA на следующей неделе.

«Отношение ко всем туристам должно строиться на одинаковых основаниях. Если возможно, мы также должны разрешить многократный въезд по одной визе, чтобы гости могли в рамках одной поездки посещать несколько стран. Это хорошая возможность для нас стать лидерами восстановления туризма в CLMV (Камбодже, Лаосе, Мьянме и Вьетнаме», – заявил президент туристической ассоциации Пхукета (РТА) Бхуммикитта Рактэнгам.

В настоящий момент право на безвизовый въезд в Таиланд имеют туристы из 56 стран, однако гостям из остальных стран (включая некоторые ключевые рынки, такие как индийский) для посещения страны нужны визы, получение которых требует времени и денег. Также гостям из некоторых государств доступны визы по прибытию, но срок пребывания по ним – всего 15 дней против 60 дней по турвизе и 30 дней по безвизовой программе.

Глава ТАТ Ютхсака Супаспорн отметил, что 30-дневный срок (не говоря о 15 днях) может быть недостаточным в настоящих условиях, когда туристы стремятся к более продолжительным поездкам. По словам главы ведомства, на это, среди прочего, косвенно указывает средний туристический чек, составляющий сейчас 77 тыс. бат за отпуск против 47 тыс. ранее.

Говоря о продлении срока безвизового пребывания, господин Супаспорн напомнил, что Таиланд уже вводил такое послабление во время, когда въезд был возможен только на условиях карантина, который «съедал» часть отпуска. На фоне этого прецедента новое продление не должно быть проблемой, добавил глава ТАТ.

Президент Ассоциации отелей Таиланда (ТНА) Муриса Сукосон Нунбхакди добавила, что отельеры полностью согласны с идеями продления разрешенного срока пребывания и отмены визовых сборов для тех, кто ездит отдыхать по визам.

«Чем больше срок пребывания, тем больше туристы могут потратить на месте», – привела госпожа Сукосон Нунбхакди очевидную причину.

Также частный бизнес высказался за то, чтобы просить CCSA снять ограничения на часы работы ночных заведений, вернувшись к существовавшей до пандемии практики, когда в конкретных зона устанавливаться собственные разрешенные часы.

Поддерживают игроки туристического рынка и отмену масочного режима. При этом бизнес подчеркивает, что отсутствие требования о масках можно продвигать как один из козырей отдыха в Таиланде. Впрочем, пока что маски остаются в Таиланде обязательными везде, даже просто на улицах и на пляжах, хотя последнее правило повсеместно игнорируется, и власти не применяют санкций.

Бизнес отметил, что маски можно оставить обязательными для мероприятий в помещениях и мест с большой плотностью людей на квадратный метр. Также операторы бизнеса могли бы сами принимать решение о масках в зависимости от характера свох заведений.

Разумеется, турбизнес напомнил и о своем желании отмены Thailand Pass. Впрочем, в этот раз предприниматели оговорились, что требование о вакцинации и страховке может быть сохранено.

Наконец, отельеры и владельцы туристических заведений отметили бессмысленность замеров температуры на входе заведения, поскольку это не позволяет диагностировать коронавирус, особенно при бессимптомном или почти бессимптомном омикроне.