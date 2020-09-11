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ТАТ планирует подправить схему стимулирования внутреннего туризма

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) намерено скорректировать формат кампании «Путешествуем вместе» в попытке добиться более эффективного стимулирования внутреннего туризма. Пока что реальные результаты инициативы далеки от ожидавшихся изначально.

11 Сентября 2020, 12:14 PM
Сайт кампании «Путешествуем вместе».

Сайт кампании «Путешествуем вместе».

Как пишет Bangkok Post, из 5 млн субсидируемых в рамках кампании отельных номеров реализованы лишь 800 тыс. На этом фоне в формат второй фазы «Путешествуем вместе» планируется внести ряд изменений. В частности, руководство ТАТ хочет сделать участие в кампании более удобным для путешественников старшего возраста; распространить действие субсидий на отдых в пределах той провинции, где проживает турист; договориться с авиакомпаниями о дополнительных скидках; наконец, продлить срок действия кампании до конца года.

Эти и другие предложения должны быть переданы в Центр по администрированию экономической ситуации (CESA) в ближайшие дни. В настоящий момент неизвестно, рискнет ли ТАТ выступить с предложением о включении в программу «Путешествуем вместе» иностранцев-экспатов.

Согласно заявлению главы ТАТ Ютхасака Супасорна, с начала действия кампании (18 июля) внутренние туристы принесли экономике 2,57 млрд бат. Из этой суммы 1,6 млрд составляли прямые расходы самих путешественников, а 978 млн – государственные субсидии.

При этом большинство туристов ограничились поездками выходного дня в ближайшие к Бангкоку провинции, в частности, из-за высоких транспортных расходов (в особенности, на авиабилеты).

ТАТ планирует в ближайшее время провести встречу с представителями авиакомпании и попросить их изыскать возможность снизить цены на билеты, а заодно и увеличить частоту внутренних рейсов, чтобы подстегнуть туризм внутри страны. По словам господина Супасорна, свою роль должны сыграть и льготные кредиты, обещанные авиаперевозчикам правительством.

Как ожидает ТАТ, в этом году тайские граждане должны совершить 80-100 млн поездок внутри страны, даже несмотря на не самые оптимистичные прогнозы в туристическом сегменте, низкую покупательскую способность населения и обеспокоенность относительно возможности новых локальных вспышек коронавируса.

Господин Супасорн отметил, что материковому Китаю, к примеру, удалось стимулировать внутренний туризм и за счет него «вернуть туристический трафик на тот же уровень, что и перед пандемией». Лидером же в сфере внутреннего туризма глава ТАТ считает Тайвань, жители которого совершают до 10 поездок внутри страны в год. На этом фоне господин Супасорн полагает, что потенциал рост есть и у Таиланда, где граждане сейчас совершают в среднем три поездки в год, а могли бы совершать четыре-пять.

Основная целевая аудитория ТАТ – жители Бангкока, которые отличаются более высокими возможностями тратить. Эти возможности и следует конвертировать в ежегодный рост туристических поездок внутри страны.

Также господин Супасорн отметил, что, по его мнению, поддержать внутренний туризм может план правительства по финансовой поддержке населения, в рамках которого около 15 млн граждан у. Впрочем, глава ТАТ не уточнил, как именно это можно сделать с учетом того, что государственную субсидию в 3 тыс. бат можно будет тратить только порциями по 100 бат в день.

Тем не менее, господин Супасорн полагает, что худшее для экономики уже позади.

«Мы уже прошло дно экономического кризиса. Теперь нам нужно как можно скорее начать активный перезапуск экономического двигателям», – заявил он.

Согласно данным Минтуризма, за первые семь месяцев этого года тайские граждане совершили 35,7 млн поездок (спад на 60,4%) год к году. Туристические траты составили 240 млрд бат (спад на 61%).

 

 

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