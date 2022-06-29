ТАТ: Пхукет заработал на туристах 26 млрд бат за январь-май

Провинция Пхукет приняла за пять месяцев 2022 года более 1,7 млн туристов (включая 132,5 внутренних), прямая туристическая выручка превысила 26 млрд бат, заявила 28 июня глава пхукетского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) Нантхасири Роннасири. Ранее она говорила, что острову по силам принять за весь год 5 млн иностранных гостей. Впрочем, слова главы ТАТ на Пхукете и тогда, и сейчас расходятся с цифрами местному офиса Иммиграционного бюро.

Новости Пхукета

29 Июня 2022, 12:31 PM

Туристы на воскресном рынке на Thalang Rd. в Пхукет-Тауне. Фото: Achadthaya Chuenniran / Bangkok Post