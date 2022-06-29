ТАТ: Пхукет заработал на туристах 26 млрд бат за январь-май

Госпожа Роннасири, как указывает Bangkok Post, привела следующую статистику по заполняемости отельных номеров на Пхукет в последние годы:
- 2019 – 75%;
- 2020 – 19,47%;
- 2021 – 7,75%;
- 2022 – 28,27%.
Таким образом один из ключевых индикаторов туристического рынка сигнализирует о восстановлении, но о возвращении к докризисным показателям речи пока не идет, особенно с учетом того, что сами отельеры чаще всего называют планкой окупаемости минимум 30%.
Одним из важных этапов на пути восстановления туризма стал запуск национальной кампании Rao Tiew Duay Kan (We Travel Together), подстегнувшей внутренний туризм в 2021 году. Вторым знаковым моментом стало начало программы Phuket Sandbox с 1 июля 2021 года, которая за пять месяцев принесла 200 тыс. визитов из-за рубежа. Затем правила въезда несколько раз смягчались, что позитивно сказалось на турпотоке. За пять месяцев 2022 года остров принял уже 1,73 млн туристов – примерно 1,6 млн иностранцев и 173 тыс. тайцев.
Госпожа Роннасири не уточнила источник своих данных. Согласно последним отчетам офиса Иммиграционного бюро Пхукета, международный аэропорт острова за весь период с 1 июля 2021 года (старт программы Phuket Sandbox) по 28 июля 2022 года остров принял всего 693,7 тыс. иностранных авиапассажиров, без учета июля – 504,3 тыс. Таким образом расхождение в статистике – более чем в три раза, что сложно объяснить прибытиями через Бангкок или другими способами.
По словам госпожи Роннасири, провинция получила от туризма 26,5 млрд бат выручки, из которых 14,4 млрд составили расходы тайских граждан. Глава Пхукетского офиса ТАТ снова не объяснила расхождение в распределении прибытий и выручки между внутренними туристами и иностранцами. Зато она заявила, что туристическая экономика Пхукета восстанавливается быстрее, чем экономики других провинций, и подчеркнула, что остров Пхукет остается самой популярной туристической провинцией юга Таиланда, в чем, в принципе, никто не сомневается.