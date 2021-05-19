ТАТ ожидает 129 тыс. зарубежных прибытий на Пхукет в третьем квартале

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) ожидает, что за первые три месяца после открытия Пхукета для вакцинированных туристов (календарный III квартал), остров Пхукет примет в общей сложности около 129 тыс. гостей из-за рубежа. Кроме того, планируется и стимулирование внутреннего турпотока. В частности, в ТАТ заявили, что правительство планирует субсидировать 100 тыс. авиабилетов билетов на направлениях внутри страны.

Новости Пхукета

20 Мая 2021, 11:00 AM

Пхукет активно вакцинирует население в ожидании 1 июля. Фото: Achadthaya Chuenniran / Bangkok Post

Как заявил глава ТАТ Ютхасак Супасорн, после открытия Пхукета по модели Phuket Sandbox, остров, как ожидается, будет принимать по 30-40 тыс. туристов в месяц, пишет Bangkok Post. При этом основными целевыми рынками станут направления, предполагающие дальнемагистральные перелеты. В частности, под это определение попадают страны Европы.

Также глава ТАТ озвучил и ожидаемую примерную стоимость недельного тура на Пхукет, которая в нынешних условиях должна составить 150-200 тыс. бат. Это значительно выше среднего показателя до пандемии, когда турист тратил на неделю отдыха в районе 50 тыс. бат. Господин Супасорн не уточнил, с чем связан столь резкий рост стоимости каникул на Пхукете.

Предполагается, что в норме зарубежные туристы будут прибывать на остров прямыми рейсами из своих стран «для обеспечения безопасности». Но при отсутствии свободных слотов в пхукетском аэропорту возможен и транзит через бангкокский Suvarnabhumi, где для подобных пассажиров будет выделена «опечатанная» зона.

Также представители ТАТ провели переговоры с Thai Airways и Thai Smiles Airways о субсидировании внутренних перелетов на Пхукет после его открытия. Речь идет о субсидиях в размере 1-2 тыс. бат. При этом в ТАТ надеются, что к схеме могут подключиться и другие воздушные перевозчики.

Модель Phuket Sandbox предполагает, что если пхукетский эксперимент окажется успешным, то вслед за островом начнут открываться и другие провинции. В ТАТ ожидают оживления турпотока в четвертом квартале. Цель на весь год – принять 3-4 млн туристов.

До конца этого месяца ТАТ планирует предложить Центру по администрированию экономической ситуации (CESA) проект стандартных операционных процедур по приему зарубежных туристов, включая тестирование на COVID-19 и формирование безопасных туристических маршрутов. Когда эти процедуры будут оформлены, туристические операторы смогут сформировать свои планы по маркетингу и продажам.

«Новая вспышка коронавируса в Таиланде не отразилась на ожиданиях зарубежных туристических рынках, поскольку СМИ всех стран в этот момент следили за развитием событий у себя и в Индии», – заявил господин Супасорн.

«Однако туристические агентства выражали опасения относительно того, что ситуация с коронавирусом может отразиться на графике открытия страны для туристов. На это ТАТ оперативно ответило, что все идет согласно планам», – добавил он.

Сейчас, как отметил господин Супасорн, туристические агентства ждут, когда будут озвучены четкие и однозначные правила въезда в страну. После этого бизнес сразу сможет начать предлагать туристические пакеты клиентам.