ТАТ: Отмена введенных ограничений на Пхукете после 30 апреля не гарантирована

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) выпустило уведомление, посвященное ожидающейся после 30 апреля отмене введенных на Пхукете ограничений, направленных на сдерживание распространения коронавируса.

Новости Пхукета

22 Апреля 2020, 11:12 AM

Пхукет стал первой и пока единственной провинцией страны, запретившей жителям перемещаться между районами. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В своем уведомлении ТАТ прямо называет действующие на острове ограничения беспрецедентными.

«Туристическое управление Таиланда (ТАТ) хочет проинформировать зарубежных и внутренних туристов о том, что 30 апреля 2020 года было указано как срок окончания ограничений в последнем приказе по провинции Пхукет. Несмотря на то, что срок окончания ограничений указан как 30 апреля 2020 года, данное сообщение ТАТ не подразумевает, что Пхукет отменит действующие на острове беспрецедентные меры по защите от коронавирусной инфекции 2019 (COVID-19) сразу после этого. ТАТ будет пристально следить за ситуацией и публиковать обновления сразу после получения новой информации», – говорится в уведомлении ТАТ.

Как указывает ведомство, последнее распоряжение властей провинции (от 16 апреля 2020 года) «суммирует все беспрецедентные меры, ранее объявленные в провинции».

«Данный самый последний приказ заменяет собой все предыдущие распоряжения и покрывает пять аспектов», – говорится в уведомлении ТАТ.

Ведомство суммирует положения приказа следующим образом:

1. Временное закрытие всех заведений и мест, указанных в приложении 1, содержащем расширенный список различных видов бизнеса, отели, торговые центры, рынки, спортивные объекты, развлекательные заведения, некоторые центры предоставления государственных услуг и другое. Супермаркеты, аптеки, точки продажи еды на вынос и с доставкой, отделения банков, банкоматы и другие места предоставления услуг первоочередной значимости для повледневной жизни остаются открыты вне времени действия общенационального комендантского часа с 22:00 до 4:00.

2. Закрытие всех точек въезда на остров по земле и по морю в соответствии с приложением 2, включая контрольно-пропускной пункт Тха-Чат-Чай и все каналы морского транспорта, за исключение транспорта экстренных служб и транспорта, осуществляющего функции первоочередной необходимости.

3. Закрытие границ районов внутри провинции (тамбонов), а также меры по наблюдению, контролю и предотвращению нарушений запрета в соответствии с приложением 3. Также власти просят граждан продемонстрировать сотрудничество с властями и оставаться в местах проживания, а властям на местах предписывают принимать меры активного поиска заболевших среди населения своих районов.

4. Ограничения на выход в море судов в соответствии с приложением 4, включая запрет на выход из портов всех лодок, кроме рыболовецких, а также судов медицинских и экстренных служб, обеспечивающего логистику транспорта и транспорта, выходящего в море по распоряжению официальных лиц.

5. Меры по контролю и предотвращению распространения COVID-19 в соответствии с приложением 5, включая меры гигиены и правила социального дистанцирования.

«В соответствии с Законом об инфекционных заболеваниях от 2015 года наказание за неисполнение требований властей варьируется в диапазоне от штрафов в размере до 20 или 100 тыс. бат до тюремного заключения на срок до одного года, включая возможность одновременно и штрафа, и тюремного срока. Также нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с Экстренным декретом об общественном администрировании в чрезвычайных ситуациях от 2005 года», – напоминает ТАТ.