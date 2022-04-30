ТАТ надеется на 1 млн туристов ежемесячно в конце года

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) прогнозирует, что в третьем квартале 2022 года количество туристических прибытий в страну будет составлять не менее 1 млн ежемесячно, а всего за год страна примет 7-10 млн, притом что пока до взят даже уровень первого миллиона.

Новости Пхукета

1 Мая 2022, 12:00 PM

За первые четыре месяца Таиланд принял меньше миллиона туристов, но ждет улучшения ситуации в следующие месяцы. Пусть большинство из них и придутся на низкий сезон. Фото: xfwspot / Flickr

ТАТ сообщило, что с 29 апреля – на фоне нового смягчения правил въезда – был зафиксирован скачок регистраций в системе Thailand Pass.

«Даже несмотря на факторы трудностей, такие как низкая туристическая уверенность, слабость экономики, российско-украинский конфликт, недостаток кадров в туристическом секторе и жесткая конкуренция со стороны других туристических рынков, наша цель в 7-10 млн прибытий из-за рубежа выглядит достижимой», – заявил глава ТАТ Ютсахак Супасорн, слова которого приводит Bangkok Post.

Газета указывает, что с 1 января по 25 апреля 2022 года Таиланд зафиксировал 713,18 тыс. зарубежных прибытий. Лучшим из месяцев был апрель, в который (еще до его конца) Королевство приняло 215,49 тыс. человек при прогнозе за весь месяц в 300 тыс. Власти связывают это со своим решением отметить требование об обязательных отрицательных ПЦР-тестах на коронавирус до вылета.

При это господин Супасорн добавил, что после решение об отмене тестов по прибытию для привитых количество заявок на Thailand Pass в первые 12 часов составило 40-50 тыс. По его словам, это свидетельствует об уверенном спросе на отдых в Таиланде со стороны иностранных граждан.

Он подчеркнул, что на этом фоне ТАТ должна заниматься привлечением туристов как из соседних стран, так и с «дальних» рынков, акцентируя внимание на странах, которые дают своим гражданам большую свободу совершения поездок. Особый интерес ТАТ проявляет к Ближнему Востоку (прежде всего, к Саудовской Аравии), США, Канаде, странам Латинской Америки и Европы.

ТАТ планирует принимать участие в туристических ярмарках за рубежом, таких как International Luxury Travel Market (ILTM) в Мексике 19-22 сентября. Также запланировано роуд-шоу в Саудовской Аравии 15-17 мая.

Среди ближних рынков особое внимание уделяется Индии. ТАТ отмечает, что получило подтверждения от 200 групп туристов, планирующих провести свадебные торжества в Таиланде. Другие потенциально выгодные рынки включают Австралию, Сингапур, Малайзию и Южную Корею, добавил господин Супасорн.

В плане отдельных туристических ниш ТАТ планирует рекламировать оздоровительный туризм, гольф, люксовый отдых, проведение свадебных торжеств.

Также в ходе совещания с туроператорами 29 апреля было озвучено предложение уделить внимание развивающимся рынкам Южной Азии, таким как Бангладеш и Пакистан.