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ТАТ: Кризис должен стать источником возможностей для туризма

Глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Ютхасак Супасорн полагает, что Королевство должно превратить текущий кризис на рынке туризма в источник возможностей для трансформации страны после окончания пандемии. И пусть начало открытия страны подорвало появление штамма «омикрон», работы по стимулированию внутреннего и въездного туризма должны продолжаться.

Новости Пхукета

18 Февраля 2022, 12:00 PM
Туристы у ворот Тха-Пхэ в провинции Чианг-Май. Фото: Dusida Worrachaddejchai / Bangkok Post

Туристы у ворот Тха-Пхэ в провинции Чианг-Май. Фото: Dusida Worrachaddejchai / Bangkok Post

Господин Супасорн заявил, что в плане выручки от туризма Таиланд к 2023 году должен выйти на 80% от показателя допандемийного 2019 года. В абсолютном выражении это 2,4 трлн бат, пишет Bangkok Post.

Впрочем, сами по себе цифры, как заявил глава ТАТ, приоритетом не являются, поскольку «отрасль сдвигается в сторону инклюзивных сегментов».

Целевые группы – путешественники с высоким уровнем дохода, обеспеченные пенсионеры, работающие удаленно сотрудники, профессионалы высокой квалификации, милленниалы и ведущие активный образ жизни лица старшего возраста. То есть все те, кого ранее было принято относить к «качественным» туристам в противовес покупателям бюджетных туров. Также господин Супасорн полагает, что новыми трендами в сфере путешествий будут оздоровительные поездки и ответственный туризм.

«Маркетинговые планы должны отвечать спросу в каждом сегменте, обеспечивая высокое качество и уникальность туристического опыта вместо использования одного и того же туристического каталога», – заявил господин Супасорн.

Глава ТАТ прогнозирует, что в 2022 году туристическая выручка Таиланда должна составить 1,28 трлн бат, из которых не менее 626 млрд должны обеспечить туристы из-за рубежа. Их число оценивается как минимум в 10 млн человек, а средние расходы на отдых – в 62,6 тыс. бат на человека. Внутренний туризм должен принести 656 млрд бат. Прогнозируемое число поездок по стране – 160 млн, средние расходы на человека – 4,1 тыс. бат.

Ниши и тренды

Стратегия работы с региональным азиатским рынком предполагает координацию усилий с перспективными партнерами, такими как местные авиаперевозчики. В частности, уже в марте ТАТ планирует подписать меморандум о взаимопонимании с авиакомпанией Thai Vietjet. Еще один потенциальный партнер туристического ведомства – южнокорейская Air Busan. Что касается целевой аудитории, то ТАТ планирует стимулировать спрос со стороны милленниалов с их сознательным отношением к окружающей среде. Об этом заявил замглавы ТАТ по маркетингу в Азии и Азиатского-тихоокеанском регионе Тханет Пхетсуван. На китайском рынке перспективным выглядит образовательный туризм. Даже несмотря на закрытие китайских границ в настоящий момент, Таиланд ежедневно фиксирует 500-700 прибытий из КНР по рабочим и студенческим визам. Еще одна нишевая аудитория – ЛГБТ-сообщество на фоне феномена Boy’s Love (кинопродукция уже не впервые привлекает внимание к Таиланду).

Также внезапно потенциал обнаружился у Монголии. Как отметил господин Пхетсуван, в ноябре страна приняла около 3 тыс. монгольских туристов по программе Test & Go. Причем их расходы на отдых были чуть даже выше среднего – около 70 тыс. бат на человека.

Еще одну возможность открывает скоростное железнодорожное сообщение по маршруту КНР-Лаос. Офис ТАТ в Куньмине работает над тем, чтобы завлечь китайских деловых путешественников и туристов заодно и в Таиланд.

Если же говорить о «дальних» рынках, то на них, среди прочего, нацелена кампания для работающих удаленно лиц Amazing Thailand Workplace Paradise.

Внутренний рынок

Нишевый подход и акцентирование внимания на создании индивидуального туристического опыта актуально и для внутреннего рынка. Тайские туристы продолжают играть жизненно важную роль в индустрии гостеприимства, плюс продолжает работать и программа We Travel Together.

Как отмечает замглавы ТАТ по внутреннему рынку Тхапани Киатпхайбун, внутренним туристам предлагаются самые разные опыты: нетронутая природа, гастрономия, знаменитый тайский дух (тайскость). Кроме того, в ТАТ решили реализовать идею цветовой маркировки и тематической айдентики регионов. Север страны – это холодный синий цвет и «северная ностальгия», центральный регион – темно-красный цвет и «центральный шик». О южном Таиланде, к которому относится Пхукет, госпожа Киатпхайбун.

 

 

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