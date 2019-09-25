ТАТ: Крах Thomas Cook не окажет значительного эффекта на турбизнес Пхукета

Крах старейшей туристической компании в мире Thomas Cook окажет лишь незначительный эффект на пхукетский туризм. С соответствующим заявлением выступила глава офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) на острове Каноккиттика Критвуттикорн.

25 Сентября 2019, 10:30 AM

Фото: ТАТ

Как заявила госпожа Критвуттикорн в беседе с Bangkok Post, остров Пхукет является самым популярным туристическим направлением Таиланда у туристов из Великобритании, однако прекращение работы Thomas Cook не скажется на турпотоке, даже непосредственно в этот высокий сезон. Планирующие посетить остров британцы, как отметила директор офиса ТАТ на Пхукете, смогут воспользоваться услугами других операторов, поскольку речь идет преимущественно об обеспеченных людях. Кроме того, основной контингент туристов на Пхукете – граждане Китая, России и Австралии.

Также госпожа Критвуттикорн привела свежие цифры по количеству международных прибытий на остров в этом году. Показатель за период с января по август составил 6,9 млн визитов, что на 0,6% ниже уровня за аналогичные месяцы предыдущего года.

В статье Bangkok Post указывается, что на фоне закрытия Thomas Cook Таиланд может пересмотреть прогноз по количеству туристических прибытий из Великобритании в Королевство (текущий прогноз – 1 млн визитов). Также глава ТАТ Ютхасак Супасорн указал на то, что необходимо проанализировать ситуацию на рынках стран Скандинавии, туристы из которых также ранее пользовались услугами Thomas Cook (в прошлом году Скандинавия обеспечила 600 тыс. визитов в Таиланд).

Руководство ТАТ планирует обсудить положение дел сегодня (25 сентября) и, возможно, озвучить новые прогнозы. Участие в обсуждении должны принять представители работавшего с Thomas Cook агентства Asian Trails, а также представители отельного бизнеса Пхукет, Пханг-Нга и Самуи, включая менеджмент брендов Dusit Thani, Anantara и Mandara. По словам господина Супасорна, прекращение работы Thomas Cook может создать проблемы именно для отельеров.

Отметим, что в Ассоциации туристических агентов Таиланда (АТТА) также не ожидают серьезных последствий для турбизнеса в Королевства.