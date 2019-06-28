ТАТ хочет видеть туристов из Исана на Пхукете

Представители около 50 пхукетских компаний туристического сегмента приняли участие в роуд-шоу, призванном стимулировать турпоток на Пхукет из северо-восточного Таиланда.

Новости Пхукета

28 Июня 2019, 09:56 AM

Фото: ТАТ

Роуд-шоу, нацеленное на стимулирование турпотока на Пхукет из Исана, прошло 25 июня в Centara Hotel & Convention Center Udon Thani. Мероприятие организовали пхукетский офис Туристического управления Таиланда (ТАТ), Ассоциация туристического бизнеса Пхукета (PTBA) и Thai AirAsia. Участие в мероприятии также принял вице-губернатор провинции Удон-Тхани Ситтхичай Джиндалуанг.

В ходе роуд-шоу представители туристического бизнеса Пхукета пообщались с коллегами из Удон-Тхани, Нонгкхая, Кхон-Кэна и Лаоса. Стороны обсудили возможности продуктивного сотрудничества в сфере туризма.

«Новости Пхукета» и The Phuket News задали главе пхукетского офиса ТАТ Каноккиттие Критвутикон вопрос о том, почему в качестве целевой аудитории роуд-шоу был выбран Исан.

«Потому что у жителей этого региона есть деньги», – заявил госпожа Критвутикон.

По словам госпожи Критвутикон, жители северо-восточного Таиланда начали знакомиться с Пхукетом как туристическим направлением благодаря ежедневным рейсам Thai AirAsia.

«Путешественники из Исана могут прилетать на Пхукет в течение всего года. У нас имеются инфраструктура и варианты размещения на любой бюджет», – заявила госпожа Критвутикон в своем выступлении на роуд-шоу в Удон-Тхани.