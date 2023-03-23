Танкер протаранил рыболовецкую лодку в Сиамском заливе

В акватории провинции Чумпхон продолжаются поиски тайского рыбака, упавшего за борт и пропавшего без вести после столкновения рыболовецкой лодки и танкера во второй половине дня 21 марта. Первые сутки поисковой операции результатов не принесли. Гибель еще одного рыбака из Лаоса была подтверждена Командным центром морской безопасности Thai MECC сразу после инцидента.

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Как следует из единственной пока публикации Thai MECC 2, танкер Ocean Marine столкнулся с рыболовецкой лодкой Talay Numchok 8 около 16:00 вторника, 21 марта. Инцидент произошел примерно в 30 км от побережья. Первые спасатели были на месте через час, но смогли лишь эвакуировать оставшихся на борту трех членов экипажа рыболовецкой лодки и найти в воде тело четвертого. Пятый моряк пропал без вести.

Тайское издание MGR Online (у него больше всего деталей) пересказыает показания капитана Talay Numchok 8, согласно которым танкер после столкновения протащил его лодку по морю примерно 2 км. В какой-то момент на борту от деформации конструкций лопнул трос, который отрубил одному из членов экипежа голову. Капитан утверждает, что видел гибель своего лаосского подчиненного собственными глазами.

Операция по поиску упавшего за борт 62-летнего тайского рыбаа должна была продолжиться сегодня в 7:00 утра. Также в течение дня следователи должны допросить капитана танкера (капитан рыболовецкого судна был допрошен первым). В публикациях ряда СМИ говорится, что управлявший Ocean Marine мужчина мог уснуть за штурвалом. Talay Numchok 8 в момент происшествия неподвижно стояла на якоре, экипаж готовился к ночному промыслу.