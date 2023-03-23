Carnival Magic
Carnival Magic
Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Танкер протаранил рыболовецкую лодку в Сиамском заливе

В акватории провинции Чумпхон продолжаются поиски тайского рыбака, упавшего за борт и пропавшего без вести после столкновения рыболовецкой лодки и танкера во второй половине дня 21 марта. Первые сутки поисковой операции результатов не принесли. Гибель еще одного рыбака из Лаоса была подтверждена Командным центром морской безопасности Thai MECC сразу после инцидента.

Новости Пхукета

23 Марта 2023, 08:00 AM
Танкер и рыболовецкое судно столкнулись 21 марта в Сиамском заливе. Фото: Thai MECC

Танкер и рыболовецкое судно столкнулись 21 марта в Сиамском заливе. Фото: Thai MECC

Танкер и рыболовецкое судно столкнулись 21 марта в Сиамском заливе. Фото: Thai MECC

Танкер и рыболовецкое судно столкнулись 21 марта в Сиамском заливе. Фото: Thai MECC

Танкер и рыболовецкое судно столкнулись 21 марта в Сиамском заливе. Фото: Thai MECC

Танкер и рыболовецкое судно столкнулись 21 марта в Сиамском заливе. Фото: Thai MECC

Танкер и рыболовецкое судно столкнулись 21 марта в Сиамском заливе. Фото: Thai MECC

Танкер и рыболовецкое судно столкнулись 21 марта в Сиамском заливе. Фото: Thai MECC

Танкер и рыболовецкое судно столкнулись 21 марта в Сиамском заливе. Фото: Thai MECC

Танкер и рыболовецкое судно столкнулись 21 марта в Сиамском заливе. Фото: Thai MECC

Как следует из единственной пока публикации Thai MECC 2, танкер Ocean Marine столкнулся с рыболовецкой лодкой Talay Numchok 8 около 16:00 вторника, 21 марта. Инцидент произошел примерно в 30 км от побережья. Первые спасатели были на месте через час, но смогли лишь эвакуировать оставшихся на борту трех членов экипажа рыболовецкой лодки и найти в воде тело четвертого. Пятый моряк пропал без вести.

Тайское издание MGR Online (у него больше всего деталей) пересказыает показания капитана Talay Numchok 8, согласно которым танкер после столкновения протащил его лодку по морю примерно 2 км. В какой-то момент на борту от деформации конструкций лопнул трос, который отрубил одному из членов экипежа голову. Капитан утверждает, что видел гибель своего лаосского подчиненного собственными глазами.

Операция по поиску упавшего за борт 62-летнего тайского рыбаа должна была продолжиться сегодня в 7:00 утра. Также в течение дня следователи должны допросить капитана танкера (капитан рыболовецкого судна был допрошен первым). В публикациях ряда СМИ говорится, что управлявший Ocean Marine мужчина мог уснуть за штурвалом. Talay Numchok 8 в момент происшествия неподвижно стояла на якоре, экипаж готовился к ночному промыслу.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Мотоциклист погиб под колесами грузовика в Раваи
У мусульман Пхукета начался священный месяц Рамадан
У туристического автобуса отказали тормоза на спуске с холма
Туристы из России потерялись в джунглях на севере Пхукета
На Пхукете начали использовать труд заключенных на чистке водоотводов
Выборы в Таиланде назначили на 14 мая
Мотоциклист получил тяжелые травмы, а его пассажирка погибла аварии на трассе Камала-Патонг
Россиянин арестован на Пхангане за просрочку визы на два с половиной года
В рамках операции Defeat Andaman изъяли 96 единиц оружия
Моряки ВМФ Таиланда провели ночную эвакуацию пациента с судна в море
Два человека погибли от отравления мечехвостами в Трате
Скрывшегося с места ДТП водителя нашли и будут судить по уголовному делу
Туристов не будут штрафовать за езду на прокатных аквабайках без прав
Генерал Чан-Оча распустил парламент в преддверии выборов
Патонг оценил убытки от скандала с несовершеннолетними секс-работницами в 100 млн бат

 

Thai Residential
The Pavilions Phuket
SAii Laguna Sunday Brunch

 