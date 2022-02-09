Тангтон Праттранасанти: Погоня за мечтой в 18 лет

Восемнадцатилетний житель Пхукета Тангтон Праттранасанти, известный под псевдонимом «ТТ», обошел тысячи других участников национального конкурса талантов LAZiCON (Lazada Icon) и попал в финал наравне с другими 17 молодыми людьми, которые боролись за место в новом тайском бой-бенде. В интервью The Phuket News и «Новостям Пхукета» молодой артист рассказал, чего ему стоило пройти в финал конкурса, а также поделился своими планами по завоеванию звездного Олимпа.

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Где ты вырос?

Я родился в Бангкоке, но переехал на Пхукет совсем в юном возрасте, так что рос я здесь. С детского сада и до окончания начальной школы я учился по английской программе школы Kajonkiet. Затем перешел в Headstart, где учился вплоть до последнего года.

Как ты решился на участие в конкурсе талантов?

Если честно, конкурс настиг меня, когда я был в абсолютном раздрае после неудачи на другом соревновании, не связанном с LAZiCON. Я был разочарован и мне ничего не хотелось. Вскоре я осознал, что дальше так нельзя, я должен что-то предпринять. Это было тяжелое решение, к тому же, у меня было мало времени на его принятие. Думаю, мне помогло стремление к самосовершенствованию. Я чувствовал, что застрял в зоне комфорта слишком надолго. Я сидел в своей комнате, смотрел сериалы и живые выступления других артистов, мне был необходим толчок. В какой-то момент я осознал, что если хочу выступать так же, как те, чьи концерты я пересматривал, то просто не могу позволить себе просиживать штаны. В итоге я решил использовать свой шанс на исполнение мечты.

В чем, по-твоему, ты талантлив?

Я танцую с детства, так что танцы – моя сильная сторона. Однако побывав несколько раз на сцене, я осознал, что уверенность в себе – мой главный козырь. К счастью, я чувствую себя достаточно уверенно на сцене – это сыграло мне на руку и помогло донести до аудитории то, что я хотел сказать.

Как ты пережил последний тур, который вывел тебя в финал?

Я чувствовал огромное давление. Если вы следили за развитием шоу, то помните, что в финал по итогам голосования вышли 15 человек, и меня среди них не было. Тем не менее, я попал в список других 15 участников, которым дали еще один шанс показать себя и вернуться в конкурс. Из эти 15 выбрали лишь троих парней, включая меня, которые прорвались в финал. Причем, за меня судьи проголосовали в самую последнюю очередь. Так что да, на решающем отборе я чувствовал гигантское давление, ведь это был мой последний шанс показать, что я достоин финала.

Что оказалось для тебя самым сложным?

Еще до начала шоу мне пришлось адаптироваться к совершенно новой среде. Я прожил в Бангкоке около полугода, общался с новыми людьми. Не то, чтобы это было проблемой, все были милые и дружелюбные. По-настоящему сложно оказалось донести смысл, который я вкладываю в свои номера, до аудитории. На первых порах я чувствовал, что мне это не удается, но к счастью позже, все-таки получилось.

Теперь, когда конкурс закончился, какие у тебя планы на будущее?

Сейчас я определенно хочу совершенствовать свои навыки, будь то пение, танцы или актерское мастерство. Когда мне снова выпадет шанс последовать за мечтой, я хочу быть во всеоружии. Все-таки я новичок в шоу-бизнесе и мне еще многому предстоит научиться. Шоу LAZiCON открыло для меня множество новых возможностей, я хочу воспользоваться ими в полной мере и сделать все, что в моих силах. Недавно меня зачислили на экономический факультет Университета Чулалонгкорна, поэтому я хочу уделить время учебе. В ближайшее время я хочу распределить время так, чтобы успевать учиться в университете и заниматься своим продвижением в индустрии развлечений. Что касается долгосрочных планов, я хочу продолжать совершенствоваться в том, чем я увлечен, а именно в том, чтобы стать признанным артистом.

Что бы ты сказал своим поклонникам, живущим на Пхукете?

Я хочу сказать спасибо. У меня нет слов, чтобы выразить свою благодарность. Спасибо за ваши голоса и поддержку. Я надеюсь, что и дальше могу рассчитывать на нее. Для меня честь быть здесь и я очень надеюсь, что моя история вдохновит других людей на то, чтобы следовать за своей мечтой.