Таксисты требуют мер против водителей из мобильных приложений

Пхукетские водители такси провели очередную акцию протеста у здания администрации провинции с требованием от властей защитить их от конкуренции со стороны водителей, работающих через мобильные приложения. Шоферы уже много месяцев жалуются на потерю клиентов, поскольку туристы выбирают более дешевые тарифы, предлагаемые через Grab, Bolt и иные сервисы. В этот раз протестовала не какая-то конкретная группа шоферов, а мужчины и женщины, работающие на разных типах авто: тук-туках, таксиметрах со счетчиками, микроавтобусов с желтыми номерами. Страница Phuket Info Center отметила, что водители таких авто тоже могут брать заказы через Grab и Bolt, «но, возможно, не получая желаемой цены». Сами таксисты тоже называют тарифы приложений нерентабельными для себя.

Новости Пхукета

24 Октября 2023, 06:19 PM

Акция протеста таксистов у Phuket Provincial Hall. Фото: Phuket Info Center

Об акции протеста сообщили 25 октября местные СМИ, включая страницы The Phuket Times и Phuket Info Center, которые не значатся среди симпатизирующих таксистам. Официальные структуры, такие как PR Phuket или пхукетская редакция Radio Thailand, об акции по состоянию на 18:00 вечера не писали. По этой причине, в частности, неизвестно, вышел ли к шоферам кто-либо из представителей руководства провинции. Фото и видео не позволяют ответить на этот вопрос.

Phuket Info Center отмечает, что у здания Phuket Provincial Hall собрались более 100 таксистов, которые традиционно выстроили свои машины перед комплексом, где работает администрация Пхукета (включая губернатора), но не отвечающий непосредственно за такси провинциальный офис Департамента наземного транспорта (PLTO).

Водители охотно общались с журналистами и делали заявления для прессы. Впрочем, ничего нового представители СМИ не услышали. Таксисты жаловались на то, что работающих через приложения водителей слишком много. Также шоферы отмечали присутствие среди них лиц, не зарегистрированных в PLTO и работающих нелегально.

Один из выступавших заявил, что конкуренты зачастую неопрятно одеты. Другой подчеркнул, что для многих водителей Grab и Bolt извоз является подработкой, а не основной «карьерой». Также шоферы подчеркивали, что выставляемые приложениями цены делают их работу нерентабельной, особенно если речь идет о такси с желтыми номерами, прошедшем официальную регистрацию.

Отдельно были упомянуты единичные случаи выявления людей с поддельными наклейками Car App, которые PLTO выдает водителям, имеющим разрешение на работу через мобильные приложения.

Из конкретных, хотя и не новых, требований был повторен призыв остановить выдачу стикеров Car App новым заявителям. Таксисты подчеркнули, что машин с такой регистрацией уже и так слишком много, что и вредит старым игрокам рынка, загружает дороги. Также водители такси потребовали усилить работу по выявлению лиц, нелегально занимающихся извозом.

В заявлениях, с которыми ознакомились «Новости Пхукета» не упоминаются иностранные таксисты-нелегалы. Однако один из выступавших упомянул, что водители Car App стараются устанавливать контакты с туристами, оставляя им свои визитки и предлагая организацию экскурсий.

Напоследок, шоферы пригрозили тем, что бездействие властей может привести к эскалации конфликта до той степени, когда решение проблемы станет очень сложным.

В комментарии к своей публикации Phuket Info Center добавил, что водители таксиметров и авто с желтыми номерами могут и сами брать заказы через мобильные приложения, «но, возможно, не получая желаемой цены, поскольку ее устанавливает оператор приложения».

Сами таксисты с этим не спорят и прямо называют тарифы приложений нерентабельными для себя. «Из Патонга до Пхукет-Тауна за 100 бат! Эти деньги не стоят труда», – заявил один из водителей, приводя в пример востребованный 13-километровый маршрут. По бангкокским тарифам для таксиметра такая поездка должна была бы стоить 120-130 бат.

Также Phuket Info Center повторил августовскую статистику по числу зарегистрированных на острове такси и схожих с ними авто: