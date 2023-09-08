Таксисты подали жалобу на потерю доходов в связи с допуском Grab в аэропорт

Обслуживающие пхукетский аэропорт таксисты из кооператива PBC обратились к властям провинции Пхукет с жалобой на потерю доходов после того, как 1 сентября госкорпорация Airports of Thailand допустила в аэропорт сервис Grab. Жалобу на имя президента административной организации Пхукета (РРАО) Ревата Арироба подал президент кооператива Чукиат Паньявай. Второй кооператив PMK, имеющий аналогичную концессию на развоз пассажиров из аэропорта, к жалобе не присоединился. Во всяком случае, в сообщении РРАО он не упоминается.

Новости Пхукета

8 Сентября 2023, 11:41 AM

Президент таксистов из РВС подал президенту РРАО жалобу на потерю доходов в связи с допуском Grab в аэропорт. Фото: РРАО

В ходе встречи с официальными лицами 6 сентября господин Паньявай заявил, что после допуска таксистов Grab в аэропорт его коллеги в количестве 181 человек незамедлительно начали страдать от потери жизненно необходимых доходов.

Произошедшее 1 сентября радикальное изменение заключается в том, что таксистам Grab стало разрешено забирать пассажиров в выделенной для них зоне между двумя терминалами, тогда как раньше для этого туристам нужно было выходить за территорию Phuket International Airport.

Отмена унизительных для гостей Пхукета прогулок с чемоданами до ворот, как выяснилось, нанесла существенный удар по таксистам, которые теперь «не могут совершать достаточно поездок в день, чтобы кормить свои семьи».

Господин Паньявай уделил немало времени описанию нелегкой жизни своих таксистов и, в частности, подтвердил, что его кооператив «каждый год платит высокие концессионные сборы» за фактически эксклюзивное «право водителей такси быть готовыми обслуживать прибывающих на остров пассажиров», то есть первыми перехватывать пассажиром прямо в терминале.

Президент Phuket Business Car Service Cooperative Limited (PBC) пояснил, что на время пандемии размер платы был снижен до 15% от прописанной в контракте, но потом аэропорт поднял ее до стандартного размера, который господин Паньявай, впрочем, не указал.

Одновременно господин РВС признал, что проблема с пассажирами, заказывающими такси не у его кооператива, а через мобильные приложения, была и до того, как аэропорт допустил Grab к терминалам. Теперь же все стало намного хуже, поскольку туристам даже не нужно тащить чемоданы к дороге, чтобы сесть в стороннее такси.

«Путешественники заказывают авто через приложения, а не в аэропорту, даже если им для этого приходится с чемоданами идти за пределы аэропорта к машине. А теперь проблема стала еще куда более серьезной, поскольку аэропорт Пхукета разрешил водителям мобильных сервисов забирать пассажиров прямо в аэропорту», – пожаловался господин Паньявай.

«В некоторые дни у нас нет ни единого пассажира, тогда как раньше водители совершали по три поездки в день. Эти люди обеспечивают себе жизнь работой водителями общественного транспорта. Если никто не пользуется их услугами, то у них нет дохода», – поделился господин Паньявай наблюдениями, сделанными за 5 дней, прошедших с момента допуска в аэропорт шоферов Grab.

Господин Паньявай подчеркнул, что хочет, чтобы на ситуацию обратил внимание министр транспорта. Кооператив РВС надеется, что он «придет на помощь местным жителям, для которых работа в общественном транспорте – основное занятие». По мнению господина Паньявая, неназванный министр пока что помогает только водителям, работающим через мобильные приложения.

В прошлые годы сам аэропорт вносил посильный вклад в корректировку поведения туристов, игнорирующих кооперативные такси. В частности, служба безопасности аэропорта принудительно высаживала туристов из машин, заказанных через приложения и приехавших непосредственно к терминалу.

Затем водители сторонних авто стали просто ждать пассажиров за воротами аэропорта, объясняя гостям Пхукета, что не могут забрать их у терминала, так что им придется самим добраться до места, где ждет машина. Многие пассажиры, действительно, предпочитали пройтись полкилометра по жаре или под дождем, но не платить кооперативам.

Выступая на открытии стойки Grab в аэропорту 1 сентября, генеральный менеджер Airports of Thailand (AOT) Керати Китманават заявил, что такси через приложения, несмотря на неудобства, выбирают тысячи пассажиров каждый день.

Как сообщил господин Китманават, аэропорт Пхукета ежедневно обслуживает порядка 40 тыс. пассажиров, половину которых составляют пассажиры международных рейсов. Каждый пятый пассажир предпочитает заказать такси через приложение.

«С учетом этих цифр есть необходимость в наличии общественного транспорта. Примерно 20% из этих пассажиров используют приложения для заказа такси, что означает потребность в машинах для примерно 8 тыс. пассажиров, прилетающих в аэропорт Пхукета ежедневно и улетающих из него», – заявил господин Китманават.