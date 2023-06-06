Таксисты на пирсе в Рассаде лишились монополии на пассажиров паромов

Легализация сервиса Bolt в Таиланде косвенным образом способствовала окончанию многолетней монополии кооператива таксистов Ratsada VIP, обслуживающего пхукетский пирс в Рассаде. На фоне последнего скандала, пришедшегося аккурат на день легализации Bolt и в котором пострадал водитель Bolt, оператор паромов Seatran публично объявил, что забирать пассажиров с пирса могут все.

Новости Пхукета

6 Июня 2023, 09:00 AM

Объявление о свободном доступе всех таксистов к пирсу в Рассаде. Фото: Phuket Info Center

Пирс в Рассаде снова оказался в центре внимания соцсетей после того, как 3 июня местные таксисты попробовали высадить из заказанного через приложение Bolt микроавтобуса иностранных туристок.

Водителю объяснили, что если его клиентки хотят пользоваться услугами стороннего такси (не из их кооператива), то должны идти с багажом на главную дорогу и садиться в машину там.

Женщины в итоге уехали на заказанном минивэне непосредственно от пирса после вмешательства «лидера таксистов», который объяснил коллегам, что сервис Bolt теперь легален.

Масштабный скандал привлек внимание не только полиции и пхуктского офиса Дептранса (PLTO), но и Командования внутренних операций вооруженных сил Таиланда (ISOC). Причем аргумент о легальности Bolt упомянул и глава Адча Буачан.

В итоге 5 июня оператор паромов Seatran разместил на пирсе объявление, в котором говорится, что все легальные такси имеют право забирать клиентов, приехавших на Пхукет морских транспортом с Пхи-Пхи или откуда-либо еще. У местного кооператива водителей сохраняется концессия с Seatran, но неформального права выгонять конкурентов у них нет.

Примечательно, что в ходе встречи официальных лиц с таксистами 4 июня со стороны PLTO был повторен тезис о том, что монополия кооператива никогда не имела под собой законных оснований. Однако только сейчас это привело к каким-то реальным шагам, таким как вывышенное на пирсе объявление и признание этого факта компанией Seatran.