Таксисты из-за пределов Пхукета просят дать им работать на острове

Водители такси из других провинций просят Бангкок вмешаться в текущую пхукетскую кампанию, в рамках которой на Пхукете задерживают таксистов из-за пределов острова как нелегалов. По словам самих шоферах, никто так и не может им сказать, какой закон они нарушают.

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Несколько десятков таксистов собрались 8 февраля на акцию протеста в Сапан-Хине и подали коллективный запрос на имя председателя парламентского комитета по противодействию коррупции и злоупотреблениям генерала в отставке Сериписута Темиявета.

Говорить от своего лица таксисты из других провинций доверили водителю по имени Тхирапхат, фамилия которого в официальных сообщениях об акции не указывается. От лица PLTO на мероприятии присутствовал глава академической группы по транспорту Корнпитак Ассуван. Глава офиса Адча Буачан к недовольным водителям не вышел.

В письме таксистов указывалось, что сотрудники PLTO вместе с полицией задерживают их, однако никто не может объяснить, какой же закон нарушают водители легально зарегистрированных такси из других провинций, когда обслуживают пассажиров на Пхукете.

Также господин Тхирапат обратил внимание на выборочную политику PLTO по регистрации такси с зелеными номерами: индивидуальным заявителям ведомство отказывает, одобряя заявки только юридических лиц, таких как кооперативы и ассоциации. Кроме того, по его словам, для регистрации офис господина Буачана требует разрешение от Туристического управления Таиланда (ТАТ) и другие документы, которые сложно получить.

«Процесс требует много денег, для рядового гражданина регистрация становится невозможной. В качестве причины требований называется необходимость контроля за числом автомобилей в целях снижения загруженности дорог, но компании они все равно регистрируют в обычном порядке», – заявил представитель таксистов.

По его словам, это и заставляет водителей регистрировать свои такси в других провинциях, чтобы быть легальными таксистами.

Также господин Тхирапат заявил, что, по его мнению, на острове недостаточно зарегистрированных такси для удовлетворения пассажирского спроса.

В связи с этим он призвал директора Департамента наземного транспорта войти в положение водителей и дать возможность шоферам из других провинций работать на Пхукете.

Очная встреча между представителями сообщества «внешних» таксистов и PLTO должна была состояться 9 февраля.