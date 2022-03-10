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Таксисты и полиция вернули владельцу потерянный кошелек

Таксисты и полиция совместными усилиями вернули владельцу потерянный кошелек с 10 тыс. бат и документами, найденный у пирса в Рассаде.

Иккапоп Тхонгтуб

10 Марта 2022, 02:12 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Бесхозный кошелек был найден таксистом по имени Ари Лиоуанпим неподалеку от ресторана Pak Nam Seafood, находящегося у пирса в Рассаде, которым активно пользуются и туристы и местные жители. Подобрав бумажник, водитель отправился с ним на стойку такси, где передал находку оператору пункта заказа машин Ситтипонгу Пилвату.

Господин Пилват разместил объявление о находке в социальных сетях, а также сообщил об этом в полицию Пхукет-Тауна, причем информацию принял заместитель начальника участка подполковник Раттанавут Накэу.

В кошельке, кроме 10 тыс. бат наличными, лежало и тайское удостоверение личности на имя некого Чари Луккэ, который в тот же день (10 марта) связался с полицейским участком и заявил, что хотел бы забрать свой бумажник.

Господин Лиоуанпим и господин Луккэ встретились в отделении полиции, где последний получил свои вещи в целости и сохранности. Мужчина поблагодарил таксистов и полицейских за помощь.

«Приятно знать, что они честные люди», – заявил он.

 

 

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