Таксисту из аэропорта предъявят обвинения в связи с аварией в Таланге

Лейтенант Тхитиват Асасинг из полиции Таланга подтвердил, что его участок предъявит обвинения водителю такси, не справившемуся с управлением машиной на мокром асфальте и вылетевшему на разделительную линию на Thepkrasattri Rd. во второй половине дня 30 мая. Машина сбила дорожный знак, после чего столкнулась с пальмой, которая и помешала ей оказаться на встречной полосе. Пострадал только сам шофер Монсит Мапияпан, пассажиров в салоне не было.

Новости Пхукета

31 Мая 2023, 06:31 PM

Пальма на разделительной линии помешала неуправляемому такси вылететь на встречную полосу. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Комментируя аварию во второй половине дня 31 мая, лейтенант Асасинг указал, что 51-летний таксист по-прежнему находится в больнице, куда был доставлен после ДТП. Когда мужчина достаточно поправится, ему будут в должном порядке предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой порчу государственной собственности, то есть дорожного знака, который сбила Toyota Camry господина Мапияпана.

Лейтенант добавил, что обвинений в превышении скорости не предвидится, поскольку у полиции нет возможности установить, насколько быстро двигался автомобиль работающего в аэропорту таксиста. Камер с соответствующей функцией в районе места ДТП нет.

В результате аварии господин Мапияпан получил травму грудной клетки от сработавшей подушки безопасности, а также повредил обе ноги. Лейтенант Асасинг пояснил, что пробоина в лобовом стекле напротив головы водителя – это результат срабатывания подушки безопасности. Офицер не уточнил, почему так произошло.

Фотографии с места событий позволяют четко идентифицировать такси как входящее в парк кооператива Phuket Maikhao Sakhu Co Ltd (PMK). Соответствующие наклейки имеются на обеих передних дверях автомобиля.

Кооператив PMK является одной из ограниченного списка структур, которым корпорация Airport of Thailand разрешает обслуживание прилетающих на Пхукет авиапассажиров. Развозить пассажиров из аэропорта имеют право водители нескольких кооперативов, а также шоферы на такси со счетчикам. Таксистам Grab и других мобильных сервисов запрещено брать пассажиров на территории аэропорта, заказанные через приложения машины могут ожидать клиентов только на главной дороги, до которой пассажирам нужно идти пешком.

Именно кадры с идущими под дождем туристами стали одним из визуальных символов начатой партией Move Forward кампании за реформу сферы общественного транспорта на Пхукете. В частности, партия подала в Управление гражданской авиации (СААТ) и Минтранс запрос о допуске таксистов Grab и аналогичных сервисов в аэропорт. Губернатор Пхукета и директор аэропорта были поставлены в копию.