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Таксисту, бросившему машину на месте ДТП, предъявили обвинения только по одной статье

Скрывшемуся с места аварии водителю такси не предъявили обвинений в оставлении места ДТП. Водитель привлечен к ответственности лишь за опасное вождение, повлекшее за собой причинение ущерба имуществу.

Новости Пхукета

18 Июня 2018 13:56:40

Капитан полиции Таланга Эккасак Кванван поделился с «Новостями Пхукета» деталями расследования ДТП с участием такси в Таланге 4 июня.

Полиция установила личность таксиста, поврежденную машину которого нашли брошенной у шоссе после аварии. Впрочем, обвинения водителю будут предъявлены лишь по статье об опасном вождении, повлекшем за собой причинение ущерба имуществу. Тот факт, что водитель (имя которого не раскрывается) не стал дожидаться полицейских на месте аварии и явился в участок лишь сутки спустя, правоохранительные органы проигнорировали.

«Он не скрывался с места аварии. Он не убегал. Он пришел в полицию после происшествия», – заявил капитан Кванван.

«Его не было на месте аварии, потому что ему нужно было организовать, чтобы кто-то подобрал его пассажиров и довез их до места назначения», – добавил офицер.

Капитан Кванван заявил, что водителя проверили на алкоголь и наркотики, однако не уточнил, сколько времени прошло с момента аварии до проведения соответствующих тестов.

Напомним, согласно тайским ПДД, оставление места аварии карается штрафом в размере 1-10 тыс. бат и/или тюремным заключением на срок до трех месяцев. Отказ от медицинского освидетельствования на алкоголь и наркотики полиция трактует как свидетельство управления транспортным средством в пьяном виде. Наказание за вождение в нетрезвом виде начинается от 5-20 тыс. бат штрафа и/или 1 года тюрьмы.

 

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