Таксистов в Таиланде обязали следить за тем, чтобы пассажиры были пристегнуты

С ноября водители такси на Пхукете и в Таиланде должны будут принимать меры, чтобы их пассажиры не ездили непристегнутыми. Соответствующее распоряжение начальника полиции было опубликовано сегодня. Закон и так обязывает пассажиров пристегиваться (штраф составляет до 2000 бат). Новое распоряжение адресовано именно водителям общественного транспорта, которые должны как минимум информировать людей о том, что ездить без ремня запрещено. Как максимум, ничто не мешает полицейским и DLT трактовать перевозку непристегнутых пассажиров как пренебрежение качеством услуг и игнорирование безопасности пассажиров при их обслуживание.

Новости Пхукета

9 Августа 2023, 05:50 PM

Наказание за непристегнутый ремень в Таиланде – до 2 тыс. бат штрафа. И полиция издала отдельный приказ, обязывающий таксистов как минимум напоминать пассажирам о том, что они должны пристегиваться. В случае с тук-туками – не высовываться на ходу из дверей и окон. Фото: PR Patong

Отдельное распоряжение касательно необходимости пристегиваться в такси, опубликованое 8 августа в Royal Gazette, ссылается на статью 123 Закона о дорожном движении от 1979, которая распространяется на все транспортные средства, эксплуатируемые на дорогах общего пользования. Год назад статья 123 была переписана, так что требование о ремнях распротраняется на всех лиц, находящихся на сидениях, которые ими оборудованы.

Специальный приказ именно для таксистов, который издал глава тайской полиции генерал Дамронгсак Киттипрапат, посвящен тому, как таксисты должны «обеспечивать соблюдение пассажирами требований о ремнях безопасности», прописанных в этом законе. Бонусом в нем перечислены другие обязательные правила для пассажиров, касающиеся их безопасности.

Прежде всего, с ноября обязанностью водители такси и иного общественного транпорта будет уведомлять пассажиров о том, что после посадки в автомобиль они должны пристегнуться. Водителям предлагается делать это при помощи стикеров в салоне, через объявления по громкой связи, через электронные каналы коммуникации или иными способами. В приказе говорится обо всех водителях общественного транспорта.

Дополнительные правила безопасности для клиентов такси включают:

Пассажиры должны во время поездки находится только на предусмотренных для этого посадочных местах.

Количество пассажиров не должно превышать количество посадочных мест.

Пассажиры не должны сидеть на «дополнительном оборудовании».

Пассажирам запрещено стоять во время поездки, если для этого в салоне не организовано специальных мест.

Пассажирам запрещено высовывать конечности и другие части тела из салона во время движения.

Приказ не упоминает наказания для водителя, который забудет попросить пассажиров пристегнуться или не проследит за тем, чтобы турист не высовывался из задней двери тук-тука во время движения. Впрочем, распоряжении полиции и Дептранса (DLT) всегда есть универсальный инструмент в виде требования к шоферу оказывать услуги должного качества под угрозой отзыва лицензии, что находится в полномочиях DLT.

Очевидно, что халатное отношение к безопасности пассажиров может трактоваться как пренебрежение качеством услуг, даже если никаких последствий для клиента не последовало. В случае, если они были, уже применимы соответствующие статьи Закона о дорожном движении и Уголовного кодеса.

Наказание непосредственно за непристегнутый ремень – до 2 тыс. бат штрафа (Таиланд в 2022 году в очередной раз ужесточил ответственность за нарушения, гроязщие травмами и смертью, включая игнорирование ремней).

В соотвествии с последними попраками в Закон о дорожном движении, пристегнуты должны быть и водитель, и все пассажиры, если их кресла оборудованы ремнями. Для детей обязательны автокресла или иные решения, обеспечивающие их безопасность в поездке в соответствии с принятыми государством стандартами.