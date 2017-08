Таксистов Патонга начали штрафовать за парковку вне выделенных мест Если в течение первых недель официальные лица лишь предупреждали нарушителей, то с 21 августа перешли к штрафам. Таньялак Сакут 28 Августа 2017 11:27:39 О том, что водителей такси и тук-туков начали штрафовать за парковку вне отведенных мест в Патонге, корреспонденту The Phuket News рассказал командир 25-го пехотного полка Санти Сакунтанарак. Именно полковник Сакунтанарак и другие военные офицеры были главными «проводниками» проекта по возвращению парковочных мест гражданам за счет сокращения числа стоянок для такси и тук-туков. Впервые же эту идею озвучил генерал-майор Порнсак Пунсават, посетивший курорт в феврале и указавший на проблемы с парковкой. В итоге с 3 августа количество стоянок такси было сокращено с 84 до 21. Сейчас же таксистам разрешено ставить свои машины в 24 точках (три были добавлены после 3 августа). «Период предупреждений закончился», – заявил полковник Сакунтанарак в пятницу 25 августа. Как пояснил офицер, штрафовать таксистов за несоблюдение правил парковки начали с понедельника, 21 августа. По словам полковника, в этот день были обнаружены 22 неправильно припаркованных транспортных средства. В следующие четыре дня фиксировалось примерно такое же количество нарушений. Каждый нарушитель был оштрафован на 1000 бат. «Время предупреждений и просьб подошло к концу. Если они хотят каждый раз платить по 1000 бат штрафа, то пусть платят», – добавил полковник Сакунтанарак. По словам офицера, информация о злостных нарушителях будет передаваться в Департамент наземного транспорта, который в качестве самой жесткой меры может отозвать у водителя лицензию коммерческого перевозчика. В беседе с The Phuket News шеф полиции Патонга Тассанай Ораригадет подчеркнул, что эта кампания является межведомственной инициативой. Однако непосредственно выписыванием штрафов занимается полиция. Полковник Ораригадет заверил, что перед выписыванием штрафа каждый случай тщательно изучается. «Мы собираем доказательства и изучаем каждый случай перед тем, как выписать штраф», – заявил полковник. При этом один из оштрафованных на прошлой неделе таксистов рассказал The Phuket News, что штрафы выписываются не только за стоянку в неположенных местах в ожидании пассажиров, но и за краткосрочную парковку вне выделенных зон. «Я припарковался, чтобы купить себе поесть и попить, а когда вернулся, на переднем колесе моего микроавтобуса уже был блокиратор. Это несправедливо. Полиция не объяснила своих действий и не спросила, что я делал. Мне пришлось заплатить 1000 бат просто потому, что я пошел купить еды. Моих друзей тоже штрафовали», – рассказал водитель. При этом таксист признал правомерность выписанного ему штрафа. «У меня нет оправданий моему нарушению, но это просто несправедливо по отношению к нам и другим работникам транспортной сферы. Впрочем, ничего поделать я с этим не могу, придется смириться», – заявил таксист.