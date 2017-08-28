The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Таксистов Патонга начали штрафовать за парковку вне выделенных мест

Если в течение первых недель официальные лица лишь предупреждали нарушителей, то с 21 августа перешли к штрафам.

Таньялак Сакут

28 Августа 2017 11:27:39

О том, что водителей такси и тук-туков начали штрафовать за парковку вне отведенных мест в Патонге, корреспонденту The Phuket News рассказал командир 25-го пехотного полка Санти Сакунтанарак.

Именно полковник Сакунтанарак и другие военные офицеры были главными «проводниками» проекта по возвращению парковочных мест гражданам за счет сокращения числа стоянок для такси и тук-туков. Впервые же эту идею озвучил генерал-майор Порнсак Пунсават, посетивший курорт в феврале и указавший на проблемы с парковкой.

В итоге с 3 августа количество стоянок такси было сокращено с 84 до 21. Сейчас же таксистам разрешено ставить свои машины в 24 точках (три были добавлены после 3 августа).

«Период предупреждений закончился», – заявил полковник Сакунтанарак в пятницу 25 августа.

Как пояснил офицер, штрафовать таксистов за несоблюдение правил парковки начали с понедельника, 21 августа. По словам полковника, в этот день были обнаружены 22 неправильно припаркованных транспортных средства. В следующие четыре дня фиксировалось примерно такое же количество нарушений. Каждый нарушитель был оштрафован на 1000 бат.

«Время предупреждений и просьб подошло к концу. Если они хотят каждый раз платить по 1000 бат штрафа, то пусть платят», – добавил полковник Сакунтанарак.

По словам офицера, информация о злостных нарушителях будет передаваться в Департамент наземного транспорта, который в качестве самой жесткой меры может отозвать у водителя лицензию коммерческого перевозчика.

В беседе с The Phuket News шеф полиции Патонга Тассанай Ораригадет подчеркнул, что эта кампания является межведомственной инициативой. Однако непосредственно выписыванием штрафов занимается полиция.

Полковник Ораригадет заверил, что перед выписыванием штрафа каждый случай тщательно изучается.

«Мы собираем доказательства и изучаем каждый случай перед тем, как выписать штраф», – заявил полковник.

При этом один из оштрафованных на прошлой неделе таксистов рассказал The Phuket News, что штрафы выписываются не только за стоянку в неположенных местах в ожидании пассажиров, но и за краткосрочную парковку вне выделенных зон.

«Я припарковался, чтобы купить себе поесть и попить, а когда вернулся, на переднем колесе моего микроавтобуса уже был блокиратор. Это несправедливо. Полиция не объяснила своих действий и не спросила, что я делал. Мне пришлось заплатить 1000 бат просто потому, что я пошел купить еды. Моих друзей тоже штрафовали», – рассказал водитель.

При этом таксист признал правомерность выписанного ему штрафа.

«У меня нет оправданий моему нарушению, но это просто несправедливо по отношению к нам и другим работникам транспортной сферы. Впрочем, ничего поделать я с этим не могу, придется смириться», – заявил таксист.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
На камбоджийской границе перехватили партию контрабандной футбольной формы
На камбоджийской границе перехватили партию контрабандной футбольной формы
Конкурсы певчих птиц на Пхукете
Конкурсы певчих птиц на Пхукете
Phuket FC продолжает борьбу за путевку в плей-офф
Phuket FC продолжает борьбу за путевку в плей-офф
Выпечка как личный вклад в традицию
Выпечка как личный вклад в традицию
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходят ли минивэны из Пхукет-Тауна в Патонг?

Ходят ли минивэны из Пхукет-Тауна в Патонг?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.