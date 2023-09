Таксистов Grab допустили в аэропорт Пхукета

Международный аэропорт Пхукета открылся для водителей такси, работающих через мобильные приложения, но пока что там рады только шоферам, сотрудничающим с сервисом Grab. Пункт посадки в авто этого сервиса начал работать 1 сентября. На очереди – Asia Cab, Hello Phuket и AirAsia SuperApp. Сервис Bolt, по всей видимости, заявку на доступ к аэропорту пока не подал, а Maxim и InDriver и вовсе до сих пор не зарегистрированы Минтрансом как легальные поставщики транспортных услуг.

Суканья Сайрайя

Торжественная церемония открытия аэропорта Пхукета для мобильных сервисов такси состоялась 1 сентября, правда по состоянию на тот день речь шла только о Grab. Шоферам выделили локацию между терминалами внутренних и международных рейсов, где установили навес с логотипом Grab и соответствующие указатели.

В историческом по меркам аэропорта событии принял участие глава госкорпорации Airports of Thailand (AOT) Керати Китманават. На месте его встреча директор пхукетского филиала компании (AOT Phuket) Мончай Танод.

От лица администрации Пхукета присутствовал вице-губернатор Амнуай Пинсуван, от Минтранса – господин Корнпитак Асанасуван из пхукетского офиса Департамента наземного транспорта (PLTO), от правоохранительных органов – глава полиции Саку полковник Салан Тантисакун.

Прилетевший из Бангкока господин Китманават пояснил, что прибыл «проинспектировать готовность услуг такси, предоставляемых через приложение Grab». Топ-менеджер управляющей шестью аэропортами корпорации заявил, что «качество услуг, удобство и безопасность – вопросы первостепенной важности».

«Раньше из-за отсутствия услуги такси через приложения пассажиры иногда испытывали неудобство и неприятные ситуации. Им приходилось идти примерно 500 метров [за пределы территории аэропорта, чтобы сесть в заказанные через приложения такси]. Погодные условия – жара или дождь – добавляли трудностей», – заявил глава AOT.

Господин Китманават не упомянул, что описанное им «раньше» по-прежнему представляет собой «сейчас» для пассажиров, заказывающих такси через Bolt или Hello Phuket, поскольку к терминалам допущен только сервис Grab.

Зато комментарий господина Китманавата позволяет оценить количество людей, которым приходится испытывать неудобства в виде прогулок с чемоданами под дождем или под палящим солнцем. Речь, по собственным же словам главы AOT, о нескольких тысячах гостей Пхукета в день.

Как отметил господин Китманават, аэропорт Пхукета ежедневно обслуживает порядка 40 тыс. пассажиров, половину которых составляют пассажиры международных рейсов.

«С учетом этих цифр есть необходимость в наличии общественного транспорта. Примерно 20% из этих пассажиров используют приложения для заказа такси, что означает потребность в машинах для примерно 8 тыс. пассажиров, прилетающих в аэропорт Пхукета ежедневно и улетающих из него», – заявил господин Китманават.

Глава АОТ заверил, что аэропорт открыт к сотрудничеству со всеми операторами мобильные приложений для заказа такси. Непосредственно сейчас ведутся переговоры с Asia Cab, Hello Phuket и AirAsia SuperApp. Сервис Bolt, также входящий в число легальных, упомянут не был.

«Переговоры с ними ведутся. Ожидается, что они начнут работу в скором времени. Другие поставщики услуг такси через мобильные приложения заявок не подавали», – сказал господин Китманават.

В свою очередь, господин Корнпитак Асанасуван из PLTO подтвердил, что допущены в аэропорт будут только официально зарегистрированные сервисы. На машинах должны быть стикеры CAR APP, водители должны работать только по установленным государством тарифам, хотя их сути не понимает на Пхукете никто из рядовых потребителей услуг.

После торжественной части, включавшей открытие палатки Grab у терминалов, должны были состояться переговоры между AOT и двумя операторами классических такси, имеющих концессию на обслуживание пассажиров в аэропорту – Business Service Co-Operative Ltd и Phuket Mai Khao Sakhu Co Ltd. Об итогах дискуссии ничего не сообщалось.