Таксистам представили новую схему размещения их стоянок в Патонге

В понедельник, 31 июля, таксистам представили новую схему размещения стоянок такси и тук-туков в Патонге, которую разработал Комитет по управлению общественным транспортом провинции Пхукет (РРТС).

1 Августа 2017 11:41:18

На встрече, прошедшей в полицейском участке Патонга, присутствовали представители как таксистов, так и официальных ведомств, ответственных за реализацию программы по возвращению парковочных пространств обществу, включая офицеров дорожной полиции Патонга, сотрудников окружной управы Кату, официальных лиц из Департамента наземного транспорта (PLTO). Военные, которые изначально и выступили инициаторами плана, на совещании также присутствовали, в отличие от непосредственных разработчиков деталей проекта.

В рамках встречи таксистам была продемонстрирована новая схема размещения парковок в Патонге, предусматривающая 21 стоянку вместо 84. Позже в схему будут включены еще три парковки, которые в изначальном плане отсутствуют. Новые правила, как сообщалось ранее, вступят в силу 3 августа.

Шеф дорожной полиции Патонга майор Эккарат Плайдуанг подчеркнул, что его сотрудники являются лишь исполнителями решений администрации провинции.

«Мы обязаны делать свою работу в соответствии с распоряжением РРТС. Работа эта заключается в том, чтобы проинформировать всех водителей Патонга о новых правилах в течение трех дней. После этого новые правила вступят в силу», – заявил майор Плайдуанг корреспонденту The Phuket News.

С аналогичными словами он обратился и к таксистам.

«Это решение РРТС в отношении всех вас. Мы всего лишь информируем вас о нем. Даже если вы недовольны, выбора у нас нет. Не вините нас», – заявил шеф дорожной полиции Патонга.

Глава PLTO Баньят Кантха на встрече не присутствовал. Замещавший его сотрудник ведомства (попросивший не указывать своего имени) рассказал, как будет осуществляться контроль за соблюдением новых правил. Нарушителей, по его словам, ждут штрафы, приостановка действия лицензии или – при постоянном игнорировании требований – «воспитательные беседы» с военными.

«Сперва, дорожная полиция предупредит о недопустимости парковки вне выделенных зон, а ваши личные данные и регистрационные данные транспортного средства будут записаны и переданы в PLTO. Если полиция найдет вас виновными, вы будете оштрафованы. Впрочем, такое может произойти лишь дважды, на третий раз ваша лицензия коммерческого перевозчика будет приостановлена на семидневный срок. При следующем нарушении ваша лицензия будет приостановлена на 15 дней», – рассказал представитель PLTO, добавив, что регулярных нарушителей, которые продолжат игнорировать, ждет «корректировка отношения». Под этим термином ранее обычно понимался вызов к военным для беседы.

Как писали «Новости Пхукета» ранее, идея потеснить таксистов на улицах Патонга была озвучена в феврале, когда визит на остров нанес заместитель командующего Королевской армии Таиланда по югу страны генерал-майор Порнсак Пунсават.

«Операторы прокатов и водители такси должны парковаться где-то еще. Парковочные пространства – для общественности, не для частного бизнеса», – заявил генерал, подчеркнув, что принимать меры против нарушителей – ответственность администрации провинции.

В мае местные власти представили свой план реорганизации парковочных пространств, который предусматривал четырехкратное сокращение количества мест, где могут парковаться тук-туки и такси. Из 84 стоянок им должна была остаться 21.

Предложенный администрацией план предсказуемо не понравился водителям такси и тук-туков, которые заявили, что предложенное сокращение слишком радикально. На июльской встрече с официальными лицами таксисты согласились на 49 парковочных мест, но предоставить такое количество стоянок провинция оказалась не готова.

В пятницу, 21 июля, заместитель командира 25-го пехотного полка подполковник Сурасак Пхынгйем заявил о том, что армия больше не намерена откладывать реализацию плана, озвученное им итоговое число парковок: 21 плюс 3.

