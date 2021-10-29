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Таксистам Пхукета напомнили о стандартах качества

В преддверии открытия страны для иностранных туристов 1 ноября власти Пхукета провели встречу с операторами общественного транспорта (прежде всего – такси) и напомнили им о необходимости придерживаться в работе профессиональных стандартов.

29 Октября 2021, 06:27 PM
Власти провинции провели встречу с таксистами. Фото: PR Phuket

Власти провинции провели встречу с таксистами. Фото: PR Phuket

Власти провинции провели встречу с таксистами. Фото: PR Phuket

Власти провинции провели встречу с таксистами. Фото: PR Phuket

Власти провинции провели встречу с таксистами. Фото: PR Phuket

Власти провинции провели встречу с таксистами. Фото: PR Phuket

Власти провинции провели встречу с таксистами. Фото: PR Phuket

Власти провинции провели встречу с таксистами. Фото: PR Phuket

Власти провинции провели встречу с таксистами. Фото: PR Phuket

Власти провинции провели встречу с таксистами. Фото: PR Phuket

Встреча между властями и транспортными операторами прошла 28 октября, сообщает PR-служба провинции.

Со стороны властей на мероприятии присутствовали старший административный сотрудник провинции (палад) Анупап Родкван Йодрабхам, заместитель начальника пхукетской полиции полковник Аканит Данпитаксарт и другие официальные лица.

Речь на встрече шла, прежде всего, о соблюдении стандартов безопасности и качества обслуживания пассажиров, включая прозрачное и справедливое ценообразование. Данный момент особо актуален, поскольку всегда вызывал очень много нареканий и, в частности, омрачил запуск программы Phuket Sandbox в июле.

Также таксистам напомнили, что их транспортные средства должны быть четко маркированы, а сами водители должны носить аккуратную и «презентабельную» униформу.

Говоря о вопросах безопасности, официальные лица напомнили, что все водители должны иметь водительские удостоверения соответствующих категорий, соблюдать правила движений и просто безопасного вождения. Одно из новых предписаний – иметь при себе подтверждение полной вакцинации.

Наконец, шоферов попросили просто быть вежливыми и гостеприимными с туристами, а также помогать им в случае каких-либо трудностей, поскольку именно таксисты в немалой степень определяют то, какие впечатления останутся у туристов после отдыха на Пхукете.

 

 

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