Таксистам из аэропорта выписали штраф за недобросовестное оказание услуг после визита генерала турполиции

Кооперативу таксистов, обслуживающему международный аэропорт Пхукета, выписали штраф на сумму «порядка 180 тыс. бат» за кооперацию с турагентствами. Речь идет о многолетней практике внеплановых для пассажиров остановок у турагентств, где уставшим после перелета туристам навязываются экскурсии или другие услуги. Некоторые экскурсионные агентства в принципе ведут деятельность исключительно на таком потоке принудительно доставляемых к ним клиентов, выплачивая водителям комиссии с продаж.

Новости Пхукета

О санкциях против таксистов было объявлено в ходе визита на Пхукет начальника туристической полиции по третьему региону генерал-майора Крита Варита. Офицер посетил остров 20 июня и провел ряд инспекций и несколько совещаний, включая встречу с руководством аэропорта. Последняя была посвящена, как сообщила PR-служба провинции, «совместному поиску решения проблемы злоупотребления доверием туристов и непредоставления удобных услуг при использовании экскурсионных киосков и использовании общественного транспорта в международном аэропорту Пхукета».

Штраф на сумму «порядка 180 тыс. бат» был выписан кооперативу Phuket Airport Limousine and Business Service Co-Operative Ltd (สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด), базирующемуся в Саку рядом с аэропортом и имеющему концессию на обслуживание пассажиров прибывающих на Пхукет рейсов. В публикации PR Phuket ничего не говорится о кооперативе Phuket Maikhao Sakhu Co. Ltd., который имеет аналогичную концессию с аэропортом. На фото с инспекции в аэропорту офицеры турполиции стоят у стоек и Phuket Airport Limousine, и PMK, которые имеют одинаковые эксклюзивные права на доступ к прилетающим пассажирам.

Как ранее пояснял сам аэропорт, допускать на свою территорию легальных таксистов, не входящих в эти кооперативы, он не может по соображения безопасность. Поэтому туристам, решившим заказать такси через мобильное приложение, приходится идти к основной дороге и садиться в машину там, где это уже не создает угрозу для безопасности полетов.

В сообщении PR Phuket отмечается, что в дополнении к штрафам туристические полиция ходатайствовала о приостановке действия водительских удостоверений у неназванного числа таксистов, которые, видимо, были уличены в завозе пассажиров в турагентства «в нарушение концессии».

В ходе визита на Пхукет генерал-майор Варит встретился с генеральным менеджером аэропорта Мончаем Танодом, шефами туристической полиции и полицейского участка Саку, официальными лицами из местного отделений Туристического управления Таиланда (ТАТ), Департамента наземного транспорта (PLTO), Управления регистрации туристических гидов и туристического бизнеса.

Многолетняя практика аэропорта, запрещающего сторонним таксистам подбирать пассажиров у терминалов, стала одной из ключевых для пхукетского отделения партии Move Forward после победы ее кандидатов на выборах 14 мая.

Крестовый поход Move Forward против таксистов с эксклюзивными правами поддержал новостной проект Phuket Info Center, связанный с властями провинции, но имеющий заметную редакционную свободу. В частности, страница публиковала фотографии туристов, идущих под дождем к основной дороге, чтобы сесть в заказанные ими такси, которые аэропорт не допускает до терминала.

Одна из последних публикаций была посвящена онлайн-отзывам на такси в аэропорту, которые далеки от восторженных. Затем вышел короткий пост о заработках обслуживающих аэропорт кооперативов такси, а также еще один о том, что договоры концессии с Phuket Airport Limousine и PMK должны быть продлены или, напротив, не продлены в срок до 30 июня.