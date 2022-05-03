Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Таксиста вызвали в полицию после жалобы на непристойные действия в отношении несовершеннолетней пассажирки

Полиция Чернг-Талей вызвала для беседы водителя такси, на которого поступила жалоба в связи с непристойным поведением в отношении несовершеннолетней пассажирки. Водитель, согласно тексту жалобы, прикоснулся к бедру 15-летней девушке. Сам он утверждает, что никаких дурных мыслей не имел.

Новости Пхукета

3 Мая 2022, 04:42 PM
Полиция провела проверку по факту жалобы на непристойные действия в отношении несовершеннолетней пассажирки такси. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция провела проверку по факту жалобы на непристойные действия в отношении несовершеннолетней пассажирки такси. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция провела проверку по факту жалобы на непристойные действия в отношении несовершеннолетней пассажирки такси. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция провела проверку по факту жалобы на непристойные действия в отношении несовершеннолетней пассажирки такси. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция провела проверку по факту жалобы на непристойные действия в отношении несовершеннолетней пассажирки такси. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция провела проверку по факту жалобы на непристойные действия в отношении несовершеннолетней пассажирки такси. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Официальное заявление полиции Пхукета.

Официальное заявление полиции Пхукета.

Полиция Пхукета выпустила официальное заявление в связи с жалобой, которую подал 30 апреля неназванный турист из Австралии. Мужчина сообщил в участок Чернг-Талей о том, что днем ранее, 29 числа, водитель такси прикоснулся к бедру его дочери на парковке у Central Festival.

Информация об инциденте появилась в социальных сетях и вызвала резонанс. В частности, тайские жители острова призвали полицию разобраться в ситуации, чтобы предупредить нанесение вреда туристическому имиджу Пхукета.

В связи с инцидентом водитель по имени Вимон (полное имя в заявлении полиции не указано) был вызван в участок Чернг-Талей для дачи объяснений. Обвинений ему не предъявили, поскольку заявления от потерпевшей не было, только жалоба от отца. При этом семья покинула Пхукет и улетела в Австралию еще 30 апреля, то есть сразу после обращения в полицию.

При этом в заявлении полиции указывается, что дело взял под личный контроль начальник правоохранительных органов Пхукета генерал-майор Сермпхан Сириконг. Кроме того, генерал незамедлительно встретился с генеральным консулом Австралии на Пхукете и пояснил ему, что отъезд на родину не мешает девушке, если она того хочет, дать зеленый свет полноценному расследованию с открытием дела.

Также полиция направила всем «соответствующим ведомствам» официальное уведомление о необходимости обеспечения достойного поведения водителей общественного транспорта.

«Если поведение неприемлемое, официальные лица должны принимать меры в соответствии со своими полномочиями и должностными обязанностями», – говорится в заявлении полиции.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Новый турист заблудился в джунглях у Найтона
Полиция изъяла 200 кг «первосортной» марихуаны
Водитель BMW оштрафован за создание помехи скорой помощи
Пхукет готовится к началу учебного года в школах
Аэропорт Пхукета ожидает удвоения прибытий из-за рубежа после 1 мая
Норвежца спасли из горящего дома на Пхукете
Акула укусила ребенка за ногу на пляже Пхукета
В провинции Сонгкхла задержали поставщиков, снабжавших метамфетамином Пхукет
Тайский бизнес выступил против повышения МРОТ
Аэропорт Пхукета готов к приему пассажиров по новым правилам
Лидер Демократической партии пообещал новые дома морским цыганам Пхукета
Турист из США заблудился в джунглях Пхукета
В Пхукет-Тауне провели противомоскитное окуривание
Время продажи алкоголя в ресторанах Пхукета продлено до полуночи
Более 9 кг кристаллического метамфетамина и 54 тыс. таблеток изъяты на Пхукете

 

Thai Residential
EPL predictions
QSI International School Phuket
MACNELS SHIPPING PHUKET

 