Таксиста вызвали в полицию после жалобы на непристойные действия в отношении несовершеннолетней пассажирки

Полиция Чернг-Талей вызвала для беседы водителя такси, на которого поступила жалоба в связи с непристойным поведением в отношении несовершеннолетней пассажирки. Водитель, согласно тексту жалобы, прикоснулся к бедру 15-летней девушке. Сам он утверждает, что никаких дурных мыслей не имел.

Новости Пхукета

Полиция Пхукета выпустила официальное заявление в связи с жалобой, которую подал 30 апреля неназванный турист из Австралии. Мужчина сообщил в участок Чернг-Талей о том, что днем ранее, 29 числа, водитель такси прикоснулся к бедру его дочери на парковке у Central Festival.

Информация об инциденте появилась в социальных сетях и вызвала резонанс. В частности, тайские жители острова призвали полицию разобраться в ситуации, чтобы предупредить нанесение вреда туристическому имиджу Пхукета.

В связи с инцидентом водитель по имени Вимон (полное имя в заявлении полиции не указано) был вызван в участок Чернг-Талей для дачи объяснений. Обвинений ему не предъявили, поскольку заявления от потерпевшей не было, только жалоба от отца. При этом семья покинула Пхукет и улетела в Австралию еще 30 апреля, то есть сразу после обращения в полицию.

При этом в заявлении полиции указывается, что дело взял под личный контроль начальник правоохранительных органов Пхукета генерал-майор Сермпхан Сириконг. Кроме того, генерал незамедлительно встретился с генеральным консулом Австралии на Пхукете и пояснил ему, что отъезд на родину не мешает девушке, если она того хочет, дать зеленый свет полноценному расследованию с открытием дела.

Также полиция направила всем «соответствующим ведомствам» официальное уведомление о необходимости обеспечения достойного поведения водителей общественного транспорта.

«Если поведение неприемлемое, официальные лица должны принимать меры в соответствии со своими полномочиями и должностными обязанностями», – говорится в заявлении полиции.