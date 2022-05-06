Таксист спасся от вооруженного наркомана благодаря жесту помощи из TikTok

Полиция задержала вооруженного наркомана благодаря водителю такси, который выучил жест помощи из TikTok и своевременно показал его полицейским. Правда, шофер сам все же немного подверг себя риску, потому что для призыва полицейских подъехал к участку.

Новости Пхукета

6 Мая 2022, 12:00 PM

Жест для подачи сигнала о домашнем насилии становится универсальным жестом просьбы о помощи. Узнают его и в Таиланде.

Водитель такси Танонгсак Лиангса рассказал журналистам о том, как ему помог универсальный жест помощи из TikTok, который сейчас известен во многих странах мира. Сигнал простой и его можно незаметно подать одной рукой: поднять вертикально раскрытую ладонь – прижать к ней большой палец – сжать кулак, закрыв большой палец остальными – повторить*.

Как пишет Bangkok Post, жест помощи пригодился господину Лиангсе, когда он неудачно подобрал странного пассажира в Мочите. Клиент сначала попросил его отвезти в Пхеткасем, потом – в Суан-Пхынг, а после – и вовсе в Плуак-Дэнг в провинции Районг. По дороге клиент заявил, что он сотрудник полиции, потом рассказал, что сбежал из дома, в какой-то момент достал пистолет, а также в шутку надел на себя наручники. Кроме того, шофер заметил у мужчины при себе кристаллический метамфетамин.

Решив, что ситуация выглядит слишком опасной, водитель попросил у пассажира разрешения остановиться на заправке и сходить в туалет. Скрывшись от глаз вооруженного клиента, он перенастроил свой навигатор на полицейский участок Бан-Бынга и поехал туда, не предупреждая клиента. У отдела полиции таксист привлек внимание сотрудников правоохранительных органов жестом из TikTok, и поспешили на помощь.

Пассажир, имя которого не раскрывается, был арестован. У него изъяли пистолет, оказавшийся пневматическим, наручники, сразу четыре мобильных телефона, фонарик, часы и кошелек. Тест на наркотики показал наличие в моче следов запрещенных препаратов.

Полиция не уточнила, какие обвинения были выдвинуты пассажиру. Водителю же полицейские по доброте выдали 300 бат за потраченный бензин.

*В публикации Bangkok Post жест не описывается, но, вероятнее всего, речь идет именно об этом. Его ввел в обиход Канадский фонд женщин для сигнализации о домашнем насилии.