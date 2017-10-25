Таксист из Патонга извинился за угрозы полицейскому

Водитель такси Бунлоп Мыанхарн принес извинения капралу Нипону Панбуа, которого обещал побить «где и когда угодно, если тот будет без формы».

25 Октября 2017 11:58:22

Военные оенные провели беседу с водителем такси из Патонга Бунлопом Мыанхарном. Фото: 25-й пехотный полк

Полиция и военные провели беседу с водителем такси из Патонга Бунлопом Мыанхарном, конфликт которого с местным полицейским был снят на видео и получил широкий резонанс в социальных сетях.

Сам конфликт произошел еще 19 октября, но встреча, в ходе которой таксист принес полицейскому извинения, состоялась только 24 числа.

На резонансной записи из соцсетей видно, как двое сотрудников полиции просят Бунлопа отогнать в другое место автомобиль, припаркованный вне отведенной для такси зоны. Водитель же отказывается выполнить требование полицейских и заявляет, что готов решить вопрос силой.

«Я могу выйти против тебя в драке где угодно и когда угодно, только сними форму и все. Мы встретимся на боксерском ринге», – говорит водитель полицейскому, озвучившему требование припарковать машину в другом месте.

После этой фразы полицейский уточняет, кто именно будет драться, и получает следующий ответ.

«Я. Ты будешь драться со мной. Я не боюсь тебя», – заявляет водитель.

На этом диалог заканчивается и полицейские покидают место событий, не принимая никаких мер в отношении угрожавшего им таксиста.

В беседе с корреспондентом газеты Khao Phuket глава полиции Патонга Тассанай Ораригадет назвал имя полицейского, которого таксист вызвал на поединок. Им оказался капрал Нипон Панбуа из местной дорожной полиции. Имени его напарника полковник Ораригадет не раскрыл. Сам Нипон Панбуа от комментариев отказался.

«Пожалуйста, обратитесь к моему начальству», – заявил журналистам капрал.

Начальник Нипона Панбуа – шеф дорожной полиции Патонга подполковник Эккарат Плайдуанг – рассказал, как именно возник конфликт. По его словам, за некоторое время до перепалки патрульные уже просили Бунлопа припарковать свое такси в отведенной для этого зоне, и тогда тот подчинился требованию.

«Но когда вскоре сотрудники вновь проезжали мимо этого места, таксист жестом попросил их остановиться и спросил, почему они борются с таксистами, а не ловят воров», – заявил подполковник Плайдуанг. После этого и произошел снятый на видео диалог.

«Водитель такси уже извинился перед капралом, и тот принял его извинения», – добавил офицер.

В беседе с журналистами шеф полиции Патонга Тассанай Ораригадет отметил, что после сокращения числа парковок полиции регулярно приходится разрешать подобные ситуации.

«Споры между таксистами и полицейскими происходят каждый день. Но полиция просто выполняет свой долг. Когда сотрудники видят припаркованную с нарушением машину, они должны сказать водителю об этом», – заявил полковник Ораригадет.

«Я прошу своих сотрудников быть терпеливыми и добиваться от таксистов понимания», – добавил он.

Командир 25-го пехотного полка Королевской армии Таиланда полковник Санти Сакунтанарк высказался по поводу случившегося более жестко.

«Такого быть не должно. Дорожная полиция Патонга просто выполняет свою работу и делает все правильно. Мы уже вызвали водителя для беседы, чтобы он поменял свое отношение», – заявил полковник, добавив, что извиниться перед полицейским следует и тому, кто снял всю ситуацию на видео.

С тем, что поведение таксиста было «неподобающим», согласился и представителей объединения водителей такси Патонга Тиннакорн Джормуанг.