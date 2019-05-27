Таксист госпитализирован с ножевым ранением после ссоры с коллегой

Полиция Саку задержала таксиста, ударившего коллегу ножом в ходе ссоры и последовавшей за ней драки. Потерпевший находится в больнице.

27 Мая 2019, 04:11 PM

Фото: Полиция Саку

Полиция Саку получила сообщение о драке между двумя таксистами около 10:00 утра воскресенья, 26 мая. Инцидент произошел перед офисом компании Phuket Maikhao Sakhu Sakhu Co Ltd у пхукетского аэропорта. Устроившие драку таксисты оба являются сотрудниками указанной структуры, обслуживающей пассажиров аэропорта.

Шеф полиции Саку Киттипонг Кайкэу рассказал «Новостям Пхукета», что конфликт между таксистами имел, по всей видимости, бытовой характер. Мужчины общались друг с другом и обменивались подколками, пока ситуация не вышла из под контроля. Таксисты начали толкаться, затем в ход пошли кулаки, после чего один из них достал ножом и ударил соперника в грудь. Вовремя разнять дерущихся очевидцы не сумели.

Прибывшие на место событий парамедики оказали первую помощь пострадавшему водителю Сангворну Панину. Затем 46-летний мужчина был доставлен в больницу Thalang Hospital.

«Его состояние больше не оценивается как критическое, но я жду других подробностей от врачей», – отметил полковник Кайкэу.

Второй таксист – 36-летний Ануча Вонгджит – был задержан на месте событий и доставлен в полицейский участок Саку. В сумке господина Вонгджита полицейские нашли нож, которым он ударил коллегу. Таксист не стал отрицать применение оружия против другого водителя.

По словам полковника Кайкэу, полицейские пока не установили, что именно послужило причиной перехода от обмена шутками к драке с применением ножа. Дело против Анучи Вонгджита возбуждено по статьям о ношении оружия в общественном месте и причинении вреда здоровью с применением оружия, добавил офицер. При этом полковник отметил, что не исключает возможности расширения списка обвинений, поскольку расследование всех обстоятельств дела еще не завершено.