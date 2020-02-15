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Таксист арестован за нападение на туристов в Ао-Нанге

Полиция Ао-Нанга задержала мототаксиста, устроившего драку с пассажирами-иностранцами и нанесшего одному из них удар серпом. В больнице туристу пришлось наложить 30 швов.

Новости Пхукета

15 Февраля 2020, 12:07 PM
Таксист арестован за вооруженное нападение на туристов в Ао-Нанге. Фото: Полиция Ао-Нанга

Таксист арестован за вооруженное нападение на туристов в Ао-Нанге. Фото: Полиция Ао-Нанга

Таксист арестован за вооруженное нападение на туристов в Ао-Нанге. Фото: Полиция Ао-Нанга
Таксист арестован за вооруженное нападение на туристов в Ао-Нанге. Фото: Полиция Ао-Нанга
Таксист арестован за вооруженное нападение на туристов в Ао-Нанге. Фото: Полиция Ао-Нанга
Таксист арестован за вооруженное нападение на туристов в Ао-Нанге. Фото: Полиция Ао-Нанга

Как сообщил The Phuket News шеф полиции Ао-Нанга полковник Апхичарт Джинапен, 21-летний таксист Киаттисак Бунрабиап был арестован 12 февраля, на следующий день после выдачи ордера судом. При этом сам конфликт между водителем и пассажирами произошел еще 2 февраля.

Полковник Джинапен рассказал, что заявление в полицию подал 31-летний норвежец Оле Кристиан Крогх. В ночь происшествия он вместе с другом возвращался в свой отель на мототакси-саленге (мотоцикле с боковой тележкой, оборудованной в данном случае для перевозки пассажиров).

Таксист не смог найти названный ему адрес и около 00:20 высадил пассажиров у одного из местных ресторанов. Затем у водителя и пассажиров возник конфликт из-за оплаты: туристы были готовы заплатить 100 бат, но водитель настаивал на сумме в 200 бат.

«Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой Киаттисак Бунрабиап вытащил из саленга серп на деревянной ручке и ударил им господина Крогха в голову, но тот успел закрыться правой рукой [по которой и попало лезвие серпа]», – рассказал полковник Джинапен.

После этого драка прекратилась, таксист получил свои 200 бат и уехал, а господин Крогх направился в отель, персонал которого оказал ему первую помощь и вызвал скорую помощь.

Анализ записей с камер уличного видеонаблюдения позволил установить имя подозреваемого и место его проживания. В ходе обыска полицейские нашли и серп, и форменную одежду мототаксиста, и трехколесное мототакси на базе мотоцикла Honda Wave.

Также мужчину проверили на наркотики. Тест показал, что господин Бунрабиап употреблял метамфетамин.

«Господину Бунрабиапу предъявили обвинения в покушении на убийство и хранении наркотических средств первой категории», – отметил полковник.

 

 

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