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Такси взорвалось во время заправки газом в Самут-Пракане

Три человека пострадали в результате взрыва во время заправки такси газом на заправочной станции в районе Банг-Чалонг провинции Самут-Пракан в понедельник, 14 января.

Новости Пхукета

15 Января 2019, 12:14 PM
Фото: Sutthiwit Chayutworakan / Bangkok Post

Фото: Sutthiwit Chayutworakan / Bangkok Post

Автомобиль такси взорвался на газозаправочной станции Royal Golden Dragon в Самут-Пракане около 14:30 понедельника, пишет Bangkok Post. В результате происшествий пострадал 45-летний таксист Вичай Буадок, который в момент взрыва оплачивал заправку, а также два сотрудника станции. Взрывом был поврежден еще один автомобиль такси и оборудование газозаправочной станции.

Тайские специалисты пока не установили причину взрыва газа, при этом расследование взял на контроль глава полиции по первому региону генерал-майор Ампон Буарабпорн. В качестве экспертов к установлению причин взрыва были подключены специалисты Минэнерго и корпорации РТТ.

«Подобные происшествия случались и раньше. Я организовал экспертную панель для тщательного изучения произошедшего. Рассмотрены должны быть все имеющие отношение к делу факторы, включая состояние самого такси и газозаправочной станции, а также действия ее персонала. Мы должны установить причину происшествия из соображений общественной безопасности», – заявил генерал Буарабпорн.

 

 

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