Такси врезалось в фонарный столб из-за лужи масла на дороге

Полиция Таланга получила сообщение об аварии на Srisoonthorn Rd. около 4:00 утра 18 января.
На месте событий полицейские и спасатели обнаружили поврежденный автомобиль Toyota Corolla c номерными знаками зеленого цвета и водителя машины, 40-летнего Тхираюта Хемпитака. Несмотря на полученные автомобилем повреждения, сам господин Хемпитак не пострадал.
По словам водителя, его автомобиль занесло на луже масла, после чего машина столкнулась с мачтой уличного освещения на разделительной линии и остановилась на полосе встречного движения. Пассажиров в салоне такси в момент аварии не было.
Упомянутая таксистом лужа масла действительно обнаружилась в указанном месте, после чего на место событий были вызваны сотрудники муниципалитета Срисунтхорна для устранения угрозы.
По словам сотрудников полиции Таланга, водителю такси были предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой порчу общественной собственности.