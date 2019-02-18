Такси врезалось в фонарный столб из-за лужи масла на дороге

Водителю такси повезло избежать травм после того, как его автомобиль потерял управление на луже масла и врезался в мачту уличного освещения на Srisoonthorn Rd. утром 18 февраля.

Иккапоп Тхонгтуб

18 Февраля 2019, 05:16 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Таланга получила сообщение об аварии на Srisoonthorn Rd. около 4:00 утра 18 января.

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили поврежденный автомобиль Toyota Corolla c номерными знаками зеленого цвета и водителя машины, 40-летнего Тхираюта Хемпитака. Несмотря на полученные автомобилем повреждения, сам господин Хемпитак не пострадал.

По словам водителя, его автомобиль занесло на луже масла, после чего машина столкнулась с мачтой уличного освещения на разделительной линии и остановилась на полосе встречного движения. Пассажиров в салоне такси в момент аварии не было.

Упомянутая таксистом лужа масла действительно обнаружилась в указанном месте, после чего на место событий были вызваны сотрудники муниципалитета Срисунтхорна для устранения угрозы.

По словам сотрудников полиции Таланга, водителю такси были предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой порчу общественной собственности.