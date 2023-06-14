Такси со счетчиками просят губернатора оградить их от конкуренции

Водители таксиметров обратились к властям Пхукета с просьбой защитить их от конкуренции со стороны шоферов Bolt, Grab и Hello Phuket, работающих на личных авто через мобильные приложения. Таксисты прямо заявили, что подразумевают защиту и от тех, кто занимается извозом нелегально, и от тех, кто получил все необходимые разрешения от Дептранса. Иронии в ситуацию добавляет то, что петиция была подана через два дня после нападения на полностью легальную таксистку Bolt у пляжа Банг-Тао. В связи с происшествием полиция возбудила уголовное дело о запугивании и причинении вреда имуществу. Обвиняемый – водитель тук-тука, который как раз защищал себя от конкуренции со стороны женщины, работающей через мобильное приложение.

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Порядка 60 водителей красно-желтых таксиметров собрались у здания Provincial Hall утром 13 июня, чтобы подать губернатору петицию о защите. Власти приняли заявление таксистов, после чего пригласили представителей шоферов на совещание по их проблеме. По итогам встречи PR-служба администрации Пхукета выпустила отчет, публично зафиксировав факт приема заявления.

В петиции водителей таксиметров содержатся пять требований:

Приостановить регистрацию новых участников программы CAR APP и выдачу стикеров, разрешающих оказывать услуги такси на частных авто с черно-белыми номерами, «потому что их уже слишком много, и количество увеличивается каждый день». Ужесточить борьбу с водителями, оказывающими услуги через мобильные приложения без регистрации и получения наклейки CAR APP. Поддерживать баланс между числом машин CAR APP и таксиметров, чтобы последним хватало клиентуры, поскольку у водителей такси выше операционные расходы, чем у лиц на авто с черно-белыми номерами. Обеспечить таксиметрам удобный доступ к пассажирам в аэропорту. Сформировать межведомственную рабочую группу для решения выпшеперчисленных и иных вопросов.

Говоря от лица подписантов петиции, шофер Абдулвахаб Суксали отметил, что раньше у таксиметров был и свободный доступ к аэропорту, и возможность подбирать пассажиров вне его. Теперь же аэропорт убрал таксиметры из прямой видимости туристов, а получать другие заказы мешают приложения, поскольку пассажиры думают, что так дешевле.

Господин Суксали не пояснил, действительно ли Grab, Bolt и Hello Phuket предлагают цены ниже, чем у таксиметров. Если верить странице Phuket Info Center, связанной с властями Пхукета, то на острове все еще действуют тарифы 2014 года, по которым такси со счетчикам должны быть вне всякой конкуренции.

Согласно опубликованной в марте тарифной сетке, поездка на таксиметре из Патонга в аэропорт должна стоить примерно 450 бат против 800-900 бат у Grab и 800 бат у такси с зелеными номерами.

Также господин Суксали отметил, что легализация в Таиланде сервисов Bolt, Grab и других была трактована многими частными водителями как разрешение заниматься извозом без регистрации, хотя на деле для этого нужен еще и стикер CAR APP.

Господин Суксали заявил, что это «приводит к противоречиям, которые часто можно увидеть презентуемыми как новости по разным каналам». Мужчина умолчал об этом, но последнее такое «презентованное как новость противоречие» имело место 11 июня, причем лицензия у пострадавшей стороны была.

Для водителя, на чью территорию заехала женщина с наклейкой CAR APP наклейка, это стикер не стал аргументом – он запрыгнул на капот автомобиля и несколько раз ударил по машине. На протяжении всего инцидента в салоне авто сидел напуганный турист.

В полиции тамбона Чернг-Талей подтвердили, что по факту случившегося женщина из CAR APP подала заявление, а сами полицейские уже предъявили напавшему на нее шоферу тук-тука обвинения в угрозах и порче имущества другого лица.