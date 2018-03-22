Такси с туристами вылетело с проезжей части на главном шоссе Пхукета

Полиция продолжает расследовать обстоятельства аварии, произошедшей на шоссе Thepkrasattri Rd. около 5:30 утра четверга, 22 марта.

22 Марта 2018 18:01:34

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как сообщили «Новостям Пхукета» в полиции Таланга, кооперативное такси Toyota Wish с тремя китайскими туристами (семейной парой с пятилетним ребенком) вылетело с проезжей части неподалеку от строительного супермаркета Thai Wassadu.

Авария произошла в тот момент, когда таксист Чайват Суасан вез только что прибывших на Пхукет туристов из аэропорта в Патонг. Серьезных травм водителю и пассажирам удалось избежать.

Таксист заявил полиции, что ехал «с нормальной скоростью», а с проезжей части его автомобиль вылетел из-за того, что у машины внезапно сломался один из амортизаторов. Впрочем, в правоохранительных органах в этой версии сомневаются.

«На данном этапе расследования мы полагаем, что водитель мог просто уснуть за рулем», – заявил капитан Крайсорн Бунпрасоп из полицейского участка Таланга.