Такси с туристами столкнулось с коровой по пути из аэропорта в отель

Направлявшееся из аэропорта в Патонг такси столкнулось с вышедшей на дорогу коровой ночью 15 января.

Иккапоп Тхонгтуб

17 Января 2019, 10:23 AM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как пояснил капитан Эккасак Коанван из полиции Таланга, авария произошла около 00:30 вторника, 15 января, на трассе 4031 недалеко от выезда с этой дороги на Thepkrasattri Rd.

Находившийся за рулем 24-летний таксист Тхассану Буапим не успел вовремя затормозить и избежать столкновения с вышедшей на дорогу коровой. Сразу после аварии раненое животное скрылось на ближайшей каучуковой плантации. Никто из находившихся в машине людей не пострадал.

О предъявлении обвинений таксисту капитан Коанван ничего не сказал, но заверил, что корову полицейские ищут.

«Мы все еще ищем корову. Пока никто не заявил о том, что является владельцем животного. Возможно, они боятся того, что им придется заплатить за причиненный машине ущерб», – заявил капитан.