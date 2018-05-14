Такси с пассажирами загорелось по пути из аэропорта к отелю

Пхукетское такси, направлявшееся из аэропорта к одному из отелей Лагуны, загорелось незадолго до конца поездки.

14 Мая 2018 09:29:36

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Корпоративное такси, следовавшее из аэропорта, загорелось на одной из дорог Лагуны вечером 11 мая. Как рассказал 28-летний таксист Ватчарачай Пака, инцидент произошел около 21:15 вечера, когда он почти закончил поездку.

В беседе с полицейскими таксист отметил, что почувствовал запах дыма в салоне, а затем заметил вырывавшиеся из-под капота языки пламени. Водитель остановил автомобиль, высадил пассажиров (двух взрослых туристов из Китая и ребенка), после чего попытался справиться с возгоранием при помощи огнетушителя.

Погасить пламя своими силами таксисту не удалось, и к моменту приезда спасателей машина была уже объята огнем. Ни водитель, ни его пассажиры в ходе происшествия не пострадали. Причину возгорания в настоящий момент пытается установить полиция.