Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Такси с пассажирами врезалось в столб на пхукетском шоссе

Только что прилетевший на Пхукет турист из Китая пострадал в дорожной аварии, произошедшей ночью 26 апреля на шоссе Thepkrasattri Rd. в Таланге.

Иккапоп Тхонгтуб

26 Апреля 2019, 02:01 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Таланга получила сообщение о ДТП в районе особняка Baan Yee Teng около 4:30 пятницы, 26 апреля.

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили поврежденное такси с оторванным левым передним колесом и оторванной передней пассажирской дверью. Рядом находился мусоровоз с незначительными повреждениями кабины.

Авария произошла, когда такси с пассажирами направлялось в Патонг из международного аэропорта Пхукета. В момент ДТП в салоне такси находился водитель Прасонг Пинатха и два туриста из Китая. Одному из них после аварии потребовалась госпитализация. В полицейском отчете имя пострадавшего туриста указано как Пэн Цюань, информация о характере полученных им травм отсутствует.

По некоторой причине таксист потерял контроль над машиной, в результате чего такси вылетело на обочину и врезалось в мачту электропередач, а затем столкнулось с мусоровозом.

Водители такси и мусоровоза были доставлены в полицейский участок Таланга для дачи показаний. Информация о предъявлении обвинений кому-либо из них отсутствует.

Добавим, что ранее на этой неделе в здании администрации Пхукета (Provincial Hall) состоялась встреча губернатора провинции Пхакапхонга Тавипатаны и главы генконсульства Китая в Сонгкхла Ма Фэнчуня. Главной темой беседы стала безопасность отдыхающих на острове китайских туристов.

В ходе встречи губернатор Тавипатана заверил китайского дипломата, что провинция уделяет безопасности туристов самое пристальное внимание.

 

 

Have a news tip-off? Click here

В одном из прудов парка Суан-Луанг нашли мертвое тело
Губернатор пригласил жителей Пхукета оставить записи в книгах пожеланий Королю
Cиноптики обещают Пхукету дожди вплоть до пятницы включительно
Конфликт бирманских рабочих из Чалонга завершился убийством
Шесть человек задержаны за нелегальные азартные игры на Пхукете
На Пхукете прошел большой субботник в честь Коронации Рамы Х
Синопотики обещают Пхукету еще три дня дождей
Мотоциклист погиб в столкновении с микроавтобусом
Владельцу особняка на холме дали 30 дней на демонтаж здания
Часть Чернг-Талей останется без электричества 2 мая
На Пхукете продолжает расти число дел по наркотическим статьям
Централизованное водоснабжение на Пхукете возвращается к норме
Расписание событий на Пхукете в дни Коронации Рамы Х
Следовавший с Пхукета в Краби минивэн с туристами вылетел с дороги
У пхукетского наркоторговца изъяли штурмовую винтовку и крупную партию метамфетамина

 

Laguna Property
MontAzure
Ride 4 Kids 2019
Laguna Phuket Marathon 2019
Express Carpet and Decor
Thai Residential

 