Такси с пассажирами врезалось в столб на пхукетском шоссе

Только что прилетевший на Пхукет турист из Китая пострадал в дорожной аварии, произошедшей ночью 26 апреля на шоссе Thepkrasattri Rd. в Таланге.

Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Таланга получила сообщение о ДТП в районе особняка Baan Yee Teng около 4:30 пятницы, 26 апреля.

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили поврежденное такси с оторванным левым передним колесом и оторванной передней пассажирской дверью. Рядом находился мусоровоз с незначительными повреждениями кабины.

Авария произошла, когда такси с пассажирами направлялось в Патонг из международного аэропорта Пхукета. В момент ДТП в салоне такси находился водитель Прасонг Пинатха и два туриста из Китая. Одному из них после аварии потребовалась госпитализация. В полицейском отчете имя пострадавшего туриста указано как Пэн Цюань, информация о характере полученных им травм отсутствует.

По некоторой причине таксист потерял контроль над машиной, в результате чего такси вылетело на обочину и врезалось в мачту электропередач, а затем столкнулось с мусоровозом.

Водители такси и мусоровоза были доставлены в полицейский участок Таланга для дачи показаний. Информация о предъявлении обвинений кому-либо из них отсутствует.

Добавим, что ранее на этой неделе в здании администрации Пхукета (Provincial Hall) состоялась встреча губернатора провинции Пхакапхонга Тавипатаны и главы генконсульства Китая в Сонгкхла Ма Фэнчуня. Главной темой беседы стала безопасность отдыхающих на острове китайских туристов.

В ходе встречи губернатор Тавипатана заверил китайского дипломата, что провинция уделяет безопасности туристов самое пристальное внимание.