Таиланд ждут трехдневные выходные в связи с Днем конституции

В субботу, 10 декабря, Таиланд будет отмечать День конституции. Поскольку праздник выпал на выходной день, следующий понедельник, 12 декабря, будет нерабочим.

Новости Пхукета

9 Декабря 2022, 11:42 AM

Монумент демократии в Бангкоке в 2018 году. Фото: Nawit science / Wikimedia Commons