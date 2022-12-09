Таиланд ждут трехдневные выходные в связи с Днем конституции

День конституции в Таиланде отмечается в связи с переходом от абсолютной монархии к конституционной в 1932 году, когда государством правил Рама VII.
После бескровного переворота он принял решение об исторических переменах в устройстве Сиама, который к тому моменту уже прошел большой путь модернизации, запущенной Рамой V. Установлению конституционной монархии также посвящен знаменитый Монумент демократии в центре Бангкока.
Первая конституция была подписана Рамой VII в 1932 году. Впрочем, за прошедшие 90 лет основной закон страны менялся два десятка раз. В последний раз это произошло после военного переворота и прихода к власти генерала Праюта Чан-Очи, который затем был избран премьер-министром и в результате всеобщих выборов.
В связи с Днем конституции 12 декабря в Таиланде будут закрыты все офисы государственных ведомств, включая Иммиграционное бюро, Департамент трудоустройства и Департамент наземного транспорта. Также не будут работать окружные управы, отделения почты и банков. Исключения – банковские филиалы при торговых центрах. Продажа спиртных напитков в День конституции не запрещена.