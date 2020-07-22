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Таиланд ждут очередные четырехдневные выходные

Государственные учреждения и офисы многих тайских компаний будут закрыты в течение четырех дней с 25 по 28 июля. Долгие выходные связаны с празднованием дня рождения Короля и дополнительным нерабочим днем в счет отмененных выходных в Сонгкран.

Новости Пхукета

22 Июля 2020, 11:39 AM
Фото: Архив The Phuket News

Фото: Архив The Phuket News

Согласно решению кабмина от 30 июня, в следующие понедельник и вторник (27-28 июля) будут закрыты все офисы государственных ведомств, включая Иммиграционное бюро, Департамент трудоустройства, Земельный департамент, окружные управы и так далее.

Основные отделения банков также будут закрыты, но отделения при торговых центрах продолжат оказание услуг клиентам. Запретов на продажу алкоголя ни в один из выходных дней не будет.

Также официальные ведомства всех провинций уже получили распоряжение приготовиться к празднованию дня рождения Короля. В частности, офисы и здания государственных ведомств следует украсить портретами Его Величества, национальными флагами, Королевскими штандартами, голубыми и желтыми лентами. С аналогичным призывом власти обратились и к рядовым гражданам.

Торжественные мероприятия 28 июля начнутся с передачи подношений монахам у здания администрации провинции, церемония стартует в 7:00. На 9:00 запланировано принесение клятвы госслужащими на территории университета Rajabhat Phuket University. Там же можно будет оставить запись в книге пожеланий Его Величеству Раме Х. Традиционная церемония со свечами начнется в 17:30.

 

 

 

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